ضغوط بيع تهبط بالأسهم السعودية للجلسة الثالثة .. والسيولة عند 11.2 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة لتغلق عند 8674 نقطة فاقدة 19 نقطة بنحو 0.22 في المائة، وانخفض مؤشر "إم تي 30" بنحو ثلاث نقاط بنحو 0.26 في المائة ليغلق عند 1154 نقطة. لا تزال السوق تتعرض للضغوط البيعية في ظل تراجع الحوافز الإيجابية التي تدفع بمتعاملين إلى جني الأرباح مع توقف المكاسب الرأسمالية، في المقابل لا تزال شهية المخاطرة موجودة، حيث عوضت السوق أكثر من نصف خسائرها أثناء الجلسة بعدما اقتربت من مستويات الدعم 8620 نقطة، ما يظهر توقعات بعض المتعاملين من قدرة السوق على المحافظة على مستوياتها الحالية وقدرتها على العودة إلى الربحية، إلا أن العودة إلى الربحية تتطلب تحسن العوامل الأساسية بارتفاع ربحية الشركات التي لم تتحقق بعد وعدم اليقين، مرتفعة تجاه ربحيتها في المستقبل، ما تحتاج السوق معه إلى معطيات إيجابية أكثر لاستعادة الوتيرة التصاعدية.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8712 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8638 نقطة فاقدا 0.64 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8674 نقطة فاقدا 19 نقطة بنحو 0.22 في المائة، وانخفضت السيولة 5 في المائة بنحو 599 مليون ريال لتصل إلى 11.2 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 1 في المائة بنحو أربعة ملايين سهم لتصل إلى 352 مليون سهم متداول، أما الصفقات فاستقرت عند 479 ألف صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.3 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بنحو 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنحو 2.3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.5 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، يليه "التأمين" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أنعام القابضة" بالنسبة القصوى ليغلق عند 138.80 ريال، يليه "صناعة الورق" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 103 ريالات، وحل ثالثا "ساب تكافل" بنحو 5.5 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال. وفي المقابل تصدر المرتفعة "نسيج" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 38.90 ريال، يليه "مجموعة الحكير" بنحو 8.5 في المائة ليغلق عند 23.94 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 68 ريالا. وكان الأعلى تداولا "المصافي" بقيمة 886 مليون ريال، يليه "لازوردي" بقيمة 391 مليون ريال، وحل ثالثا "شاكر" بقيمة 324 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية