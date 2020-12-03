نوفاك: حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع أوبك+ اليوم إن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط العالمية، وفقا لـ"رويترز".

وحث أوبك+ على أن تأخذ في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وتابع أن على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا.