قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع أوبك+ اليوم إن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط العالمية، وفقا لـ"رويترز".
وحث أوبك+ على أن تأخذ في الحسبان عند البت في سياستها الإنتاجية تراجع الطلب على الوقود خلال موسم الشتاء والإغلاقات المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وتابع أن على المجموعة أن تأخذ قرارا متوازنا.
نوفاك: حسم نتيجة الانتخابات الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط
قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي خلال اجتماع أوبك+ اليوم إن حسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عامل إيجابي لسوق النفط العالمية، وفقا لـ"رويترز".
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