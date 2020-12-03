ثري ام الأمريكية تعتزم شطب 2900 وظيفة

تعتزم شركة ثري ام الأمريكية للمستلزمات الطبية والمنتجات الصناعية شطب 2900 وظيفة، حيث يريد المدير التنفيذي للشركة مايك روما تسريع عملية التجديد في ظل تفشي فيروس كورونا والحاجة للتركيز على إتمام مزيد من الأعمال عبر شبكة الانترنت. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة، التي تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية، القول اليوم إنها تعتزم تعزيز استخدام الهندسة التحليلية والبيانات لتحسين الكفاءة وتعزيز التسوق في ظل انتعاش المعاملات الرقمية.

وكانت الشركة قد عززت من إنتاج أقنعة ان 95، التي يرتديها العاملون في مجال الرعاية الصحية للحماية من فيروس كورونا، ولكن المبيعات تراجعت خلال فترة تفشي الفيروس. ونمت المبيعات العضوية خلال الربع الثالث بنسبة 1% ، في حين لم تتمكن الشركة من عرض توقعاتها بالنسبة للإيرادات.

وتعتزم الشركة تعزيز إنتاج المستلزمات الصحية والمركبات الكهربائية. وفي نفس الوقت يعتزم المدير التنفيذي خفض الاستثمارات في القطاعات الأبطأ نموا.