مصر: منع استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

قررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع عدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة ثلاثة أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين.

وبحسب (رويترز) قالت الوزيرة إن القرار سيسري بداية من تاريخ صدوره ونشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا للمستجدات.

وأضافت أن الهدف من القرار إحكام الرقابة على المنتجات المستوردة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

