"زيفي" الصينية تجرب لقاحها لكورونا على 29 ألف شخص في العالم

تشمل المرحلة الثالثة الجارية للقاح كورونا الذي تنتجه شركة "تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية" الصينية ومعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم خطة لتسجيل 29 ألف شخص على مستوى العالم، وفقا لبيان على موقع المعهد.

وزيفي والمعهد يدفعان في اتجاه إجراء تجارب المرحلة الثالثة في أوزبكستان وإندونيسيا وباكستان والإكوادور.

وبدأت المرحلة الثالثة من التجربة في إقليم هونان وسط الصين في 18 نوفمبر. وفي 14 نوفمبر، دخل اللقاح الصيني الخامس لكورونا المرحلة التجريبية الثالثة وفقا للألمانية.