بعد مفاوضات مستمرة عقدين .. بوادر اتفاق عالمي حول إعانات مصائد الأسماك

للمرة الثالثة فقط خلال مفاوضات ما زالت متواصلة منذ عقدين من الأعوام، قدم رئيس مفاوضات إعانات دعم مصائد الأسماك التي تجريها منظمة التجارة العالمية إلى الأعضاء نصا موحدا منقحا لإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن التصدي للإعانات الضارة.مثل هذا النص لم يكن مطروحا إلا في مناسبتين أخريين، في 2007 و2017، وهي خطوة جددت الأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية، مع ذلك لم يتحقق التوافق بعد، على كثير من النص بسبب اختلافات كبيرة بين الدول. ويقول المطلعون بعمل منظمة التجارة العالمية "إن سد الخلافات سيتطلب تنازلات حقيقية من جانب الأعضاء".ويضيف هؤلاء، "إنه إذا ما أريد تحقيق نتيجة ذات مغزى بشأن الإعانات المالية لمصائد الأسماك، فلا بد من الاتفاق على وثيقة رئيسة تتناول إدارة متعددة الأطراف للتجارة والمحيطات، وأن تقلل أو تمحو إلى حد كبير الدعم العام المقدم للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، والصيد المفرط للأرصدة السمكية، والقدرة المفرطة لأساطيل الصيد، والإفراط في الصيد، بأن تخفضها تدريجيا، وأيضا أن تحد أو تقلل من الدعم المقدم للصيد الصناعي "كصيد الفُقَم وغيرها"، ولا سيما في أعالي البحار.يقول ديفيد فيفاس أوكوي المستشار القانوني لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، "إنه على الرغم من أن النص الحالي يبين مجموعة من القواعد شبه الكاملة التي يمكن أن تساعد الدول على الاتفاق على مجموعة من المسائل، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات عديدة". وأضاف في تصريح للصحافيين، "ينبغي أن يلبي الاتفاق المستقبلي ستة أشياء، أولها أن يكون شاملا وفعالا قدر الإمكان، ويحافظ على ضوابط الإعانات المقدمة وتعزيزها، وعدم إضعافها".وأكد ضرورة أن يكون الهدف الرئيس للاتفاق الحد من ممارسات الأساطيل الصناعية والأنشطة الأكثر ضررا في أعالي البحار، وأن تستحدث معاملة خاصة وتفاضلية كأداة لتمكين التنمية المستدامة لمصائد الأسماك، مع إدماج الدول النامية وأقل الدول نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في هذه المعاملة بصورة تدريجية.وأكمل "أن يترافق الاتفاق مع جزاءات تفرض على الصيد غير المشروع مع آليات للرصد والشفافية"، ولا تنطبق الضوابط التي تحظر تقديم الإعانات إلى الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم على النحو الذي جاءت به مسودة الاتفاق إلا على القرارات النهائية التي تتخذها الدول أو المنظمات الإقليمية لإدارة الأسماك. لكن معظم الدول لا يجمع سجلات لتحديد عمليات الصيد غير المشروع على الصعيد الوطني، لذلك، ينبغي للاتفاق أن ينظر أيضا في تقديم دعم كبير لتحسين القدرة على الرصد والشفافية على السفن، وتقديم دعم قانوني لتأسيس إجراءات وطنية لسحب إجازات الصيد بما يتناسب مع نوع الانتهاك.وحول حظر الإعانات المتعلقة بالصيد المفرط للاحتياطات السمكية، والقدرة المفرطة للصيد، يمكن بموجب مسودة الاتفاق الحالية، السماح بمنح الإعانات أو الإبقاء عليها إذا ما كفلت الدولة إعادة بناء الاحتياطي السمكي، أي إذا استطاعت دولة ما أن تثبت أن لديها نظاما جيدا لإدارة المخزون، فيمكنها أن تستمر في تقديم الإعانات أو حتى أن توسعها. هذا النظام يقدم معاملة خاصة وتفضيلية عكسية، لأنه سيحرر معظم الدول الصناعية من الحظر، ويجعلها لا تنطبق إلا على الدول ذات النظم الإدارية الضعيفة، ما يزيد من سوء التفاوت في قطاع مصائد الأسماك.ويجب أن يكون الاتفاق قابلا للتطبيق على دعم الوقود حتى لو لم يكن محددا، إذ ينبغي إدراج الوقود كجزء من التكاليف التشغيلية المحظورة تحت معونات الدعم المتعلقة بقدرة الأساطيل المفرطة على الصيد والإفراط في الصيد. إخضاع دعم الوقود للضوابط سيكون أمرا أساسيا لتحقيق نتائج مستقبلية فعالة، حيث تشير التقديرات إلى أن الوقود يمكن أن يمثل ما بين 50 إلى 80 في المائة من تكاليف الصيد.وبشأن تحويل الإعانات التي تعوق الصيد المستدام نحو دعم انتعاش الاقتصاد الأزرق، هناك حاجة إلى إدخال إصلاح على الإعانات بإعادة تخصيص الموارد على وجه السرعة لتمكين الانتعاش في الموارد السمكية ووقف الأنشطة غير المستدامة، والانتقال نحو الأنشطة الاقتصادية البديلة من قبل السكان المتضررين، على سبيل المثال نحو زيادة الأحواض السمكية المستدامة.ويتطلب الاتفاق بذل جهود تنفيذية كبيرة من حيث تحليل نطاق الإعانات الحالية للأسماك - أي الكميات والمخصصات -، ودعم لجمع البيانات بشأن الإعانات والتدابير التعويضية ونتائج الإعانات السمكية، وإصلاح السياسات الوطنية والإقليمية والإصلاحات القانونية لتنفيذ ضوابط جديدة - مثل إدخال المحظورات، ونظم الرصد، والإجراءات السابقة والإجراءات اللاحقة لسحب المزايا من الجهات غير الممتثلة، وتحويل صندوق الإعانات المالية.وهذه العمليات الضخمة تستلزم أن تستمد الخبرات من وكالات ذات ولايات محددة في مجال مصائد الأسماك والتنمية والبيئة، والتعاون الوثيق بين عدد كبير من منظمات الأمم المتحدة والهيئات القانونية الأخرى لتوفير قاعدة تنفيذ وإصلاحات داخلية أوسع نطاقا.