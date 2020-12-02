النفط يرتفع بعد موافقة بريطانيا على لقاح وتوقع استمرار خفض أوبك+

أغلقت أسعار النفط مرتفعة اليوم الأربعاء حيث عززت موافقة بريطانيا على لقاح لكوفيد-19 الآمال في تعافي الطلب بينما تتنامى التوقعات بأن تبقي الدول المنتجة على قيود المعروض في العام القادم، وذلك بحسب رويترز.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.75 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 48.25 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 1.64 بالمئة مسجلا 45.28 دولار للبرميل.

يرقب المتعاملون أوبك+، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، بعد أن أرجأت، بحسب مصادر، محادثات سياسة إنتاج 2021 إلى غد الخميس من أمس الثلاثاء.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، "الارتفاع القوي اليوم يبدو مرتكزا بدرجة كبيرة على مؤشرات إحراز تقدم خلال اجتماع أوبك قد تمهد الطريق لإقرار الأمر رسميا خلال محادثات أوبك+ المقررة غدا."

طبقت المجموعة تخفيضا بلغ 7.7 مليون برميل يوميا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالطلب على الوقود.

