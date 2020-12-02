بريطانيا وروسيا.. حملات التلقيح ضد كورونا تبدأ الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع المقبل حملات التلقيح ضد كوفيد-19 في بريطانيا وروسيا بعدما أصدرت المملكة المتحدة الأربعاء ترخيصا للقاح فايزر/بايونتيك، وذلك قبيل طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطات الصحية إطلاق حملة تلقيح "واسعة النطاق" عبر اللقاح "سبوتنيك-في"، وذلك بحسب الفرنسية.

وباتت الحكومة البريطانية الأولى التي تصادق على استخدام واسع النطاق للقاح الأميركي-الألماني، معتبرة أنه "يتّسم بمعايير سلامة ونوعية وفاعلية صارمة". وأعلنت أنه سيصبح متوفراَ اعتباراً من الأسبوع المقبل في كل أنحاء المملكة المتحدة التي سجّلت أكبر حصيلة وفيات في أوروبا مع 59 ألفا و51 حالة.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة بالنبأ "الرائع"، مؤكدا أن "الحماية التي توفرها اللقاحات ستسمح لنا على المدى الطويل بمعاودة حياتنا الطبيعية وإطلاق عجلة الاقتصاد مجددا".

وتعرّض جونسون لانتقادات كثيرة على خلفية إدارة حكومته للازمة الصحية، وتراجعت شعبيته بعدما حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية قبل عام، وهو يواجه نقمة متزايدة حتى داخل حزبه.

وبعد ساعات قليلة من إعلان بريطانيا الترخيص للقاح فايزر/بايونتك، طلب بوتين البدء اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل بحملة تلقيح "واسعة النطاق" ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا، ستكون مجانية للروس.

واللقاح سبوتنيك-في الذي طوره مركز غاماليا للابحاث في موسكو بات الآن في المرحلة الثالثة والاخيرة من التجارب السريرية بمشاركة أربعين الف متطوع.

وروسيا هي البلد الرابع الاكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وسجلت الاربعاء 25 الفا و345 إصابة جديدة في 24 ساعة وعددا قياسيا جديدا من الوفيات في يوم واحد بلغ 589.

من جهته، صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السرعة البريطانية كانت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي غادرته لندن في 31 كانون الثاني/يناير والذي يتحرك "بشكل أبطأ قليلا" في هذا المجال على قوله.