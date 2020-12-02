استمرار ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها أمس، في الوقت الذي أدى فيه تراجع الدولار بشدة إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

كان مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى قد ارتفع إلى 50ر91 نقطة خلال التعاملات، قبل ان يتراجع إلى 14ر91 نقطة بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 30ر11 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 20ر1830 دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 014ر0 دولار إلى 066ر24 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0040ر0 دولار إلى 4890ر3 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل.