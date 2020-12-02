"عناد" الصقر الأسرع في مهرجان الملك عبد العزيز بين أكثر من 200 حر قرناس

نال الصقر (عناد) لقب الأسرع في فئة حر قرناس للملاك السعوديين في منافسات اليوم الخامس لمسابقة الملواح، بعد تحقيقه زمنا قدره 18 ثانية و 219 جزءاً من الثانية في قطعه مسافة السباق البالغة 400 متر، ليكون الأسرع بين 210 من الصقور التي تنافست اليوم في ثلاثة أشواط بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأقام المهرجان ثلاثة أشواط لفئة الحر قرناس للملاك، تنافس في كل شوط منها 70 صقراً، فاز في الشوط الأول الصقر "لطام" لمالكه عبدالعزيز فهد الموسى بزمن 19 ثانية و 65 جزءاً من الثانية.

فيما كان الشوط الثاني من نصيب الصقر "عناد" لصاحبه مصعب بن أحمد الدعيج بفارق 268 جزءاً من الثانية عن المركز الثاني.

أما الشوط الثالث الذي أقيم اليوم للفئة نفسها فقد فاز بمركزه الأول الصقر "همام" لصاحبه ضويحي بن عبدالله هجرس الدوسري بزمن 18 ثانية و 234 جزءاً من الثانية.

يشار إلى أن نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.