النفط يتراجع بفعل مخزونات الخام الأمريكية.. "برنت" عند 47.3 دولارا

تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم، لكنها عوضت بعض الخسائر في وقت لاحق بعد أنباء تشير إلى أن بريطانيا أصبحت أول بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح لمرض كوفيد-19، وهو ما سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفقا لـ"رويترز".

وانخفضت الأسعار في وقت سابق بعد تراكم غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية وبعدما أرجأت أوبك وحلفاؤها اجتماعا رسميا لاتخاذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يناير.

وبحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.2 في المائة إلى 47.34 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.1 في المائة إلى 44.41 دولار للبرميل.

كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 4.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وغيرها من الحلفاء أو التكتل المعروف باسم أوبك+ إرجاء محادثات بشأن سياسة إنتاج النفط في العام المقبل إلى غد الخميس بدلا من أمس الثلاثاء حسبما ذكرت مصادر.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم إن الفائض في السوق قد يتراوح بين 1.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا في النصف الأول من العام المقبل ما لم تمدد أوبك+ تخفيضات الإنتاج.