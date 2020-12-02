بريطانيا توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا

ذكرت بريطانيا اليوم أنها وافقت على استخدام لقاح فايزر-بيونتك وسيتم طرحه للاستخدام اعتبارا من الأسبوع المقبل. وقالت الحكومة "قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر-بيونتك المضاد لكوفيد-19"، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت "سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل".