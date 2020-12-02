استهلاك الغاز الطبيعي في الهند يعود إلى مستويات ما قبل كورونا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، عودة الطلب على الغاز الطبيعي في الهند إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، في ظل جهود الحكومة لتشجيع استخدام الغاز، بهدف التخلص من الأدخنة الملوثة للهواء في الهند.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن إي.إس رانجاناتان مدير التسويق في شركة جي.أيه.آي.إل إنديا ليمتد القول "إن الطلب على الغاز الطبيعي زاد في عدة قطاعات خاصة القطاع المنزلي وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات، إلى جانب اتجاه شركات النقل طويل المدى إلى استخدام الغاز الطبيعي في تسيير الشاحنات".يأتي ذلك في حين يستهدف ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند زيادة حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة في الهند إلى 15 في المائة بحلول 2030.ومن المنتظر أن تستثمر الهند - التي يقول البنك الدولي إن فيها 14 من بين أشد 30 مدينة تلوثا في العالم - استثمارات بقيمة 60 مليار دولار لمد خطوط أنابيب جديدة وزيادة منشآت استقبال الغاز الطبيعي الوارد من الخارج بهدف تشجيع التوسع في استخدامه كوقود.وقال رانجاناتان في مقابلة مع "بلومبيرج"، "إن استهلاك الهند من الغاز تجاوز بالفعل مستوياته قبل جائحة كورونا، مع عودة كل القطاعات الصناعية الكبرى إلى العمل بكامل طاقتها"، وفقا لما نقلته "الألمانية".وأضاف أن "استمرار نمو الاستهلاك بوتيرته الحالية يعني أنه ستتمكن شركة جي.أيه.آي.إل خلال العام المالي الذي يبدأ أول نيسان (أبريل) الماضي من استهلاك كل كميات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي المتعاقدة على شرائه".ووقعت الشركة عقود استيراد طويلة المدى لشراء 5.8 مليون طن غاز مسال سنويا واضطرت إلى إعادة بيعه في الأسواق الخارجية نظرا إلى تراجع الطلب المحلي عليه خلال الفترة الماضية.وأشار رانجاناتان إلى أن الشركة قد تبيع جزءا من شحنات الغاز المسال القادم من الولايات المتحدة في الأسواق الخارجية لتوفير تكاليف الشحن.