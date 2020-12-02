في عهد بايدن .. الاقتصاد الأمريكي المتراجع يقوده أفراد ونساء من أقليات

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جانيت يلين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، لتولي وزارة الخزانة، وكشف عن أسماء بعض الأعضاء الرئيسين من فريقه الاقتصادي، الذي ستكون أولويته تقديم دعم "فوري" للولايات المتحدة المتضررة كثيرا من جراء أزمة الوباء العالمي.وبحسب "الفرنسية"، فإن أسماء فريق بايدن، ونائبته كامالا هاريس، مؤلفة من نساء وأفراد من أقليات، في خطوة يوليها الرئيس الديمقراطي - الذي انتخب على رأس دولة تمزقها العنصرية والانقسامات السياسية - أهمية كبرى.وقال "هذا الفريق سيساعدنا على إعادة بناء اقتصادنا ليصبح أقوى من أي وقت مضى".ويواجه الاقتصاد الأمريكي صعوبات مع معدل بطالة بلغ 6.9 في المائة، وهو ضعف النسبة المسجلة في فترة ما قبل أزمة الوباء. ولا يزال النمو المسجل في الفصل الثالث من العام منخفضا بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.وتنبغي المصادقة على تعيين جانيت يلين في مجلس الشيوخ حتى لو حافظ الجمهوريون على الأكثرية فيه في كانون الثاني (يناير). وعدّ تشاك جراسلي الرئيس الجمهوري للجنة المال في مجلس الشيوخ، أن يلين يفترض أن تحصل على "رأي مؤيد" في المجلس.ستصبح يلين البالغة 74 عاما أول امرأة تدير الخزانة الأمريكية "وزارة المال"، بعدما كانت أول امرأة ترأس الاحتياطي الفيدرالي النافذ بين عامي 2014 و2018.وستكون أول مهمة لها طرح على التصويت العاجل خطة مساعدات جديدة لمصلحة الأشخاص الأكثر ضعفا، في وقت ستكون وصلت فيه مدة الخطة التي أقرت في الربيع إلى نهايتها.وقد تكون هذه المهمة شاقة، إذ إن الديمقراطيين لم يضمنوا بعد حصولهم في كانون الثاني (يناير) على أكثرية مقاعد مجلس الشيوخ، بخلاف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عندما تسلم مهامه في كانون الثاني (يناير) 2009، في خضم أزمة مالية.وقالت يلين "من أجل تعافينا من هذه الأزمة، علينا استعادة الحلم الأمريكي، مجتمع حيث يمكن لكل شخص أن يحقق إمكاناته وأن يحلم بأمور أكبر لأبنائه".وأعلن بايدن أيضا تعيين والي أديييمو نائبا لوزيرة الخزانة.وأديييمو من أصول نيجيرية وقُدّم على أنه "خبير في سياسة الاقتصاد الكلي"، وشغل مناصب مساعد مدير المجلس الاقتصادي الوطني ومستشارا للأمن القومي ورئيس مكتب الحماية المالية للمستهلكين.وأشار بايدن إلى أنه "في حال تمت المصادقة على ذلك، فسيكون أديييمو أول نائب وزير خزانة إفريقي أمريكي".واختار بايدن أيضا نيرا تاندن ذات الأصول الهندية، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة.وفي وقت أشاد فيه الرئيس المنتخب بالمسيرة المهنية لتاندن، وهي المستشارة السابقة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية عام 2016، ليس هناك إجماع على هذا التعيين في صفوف الديمقراطيين الأكثر تقدمية، ويمكن أن تتم عرقلته في مجلس الشيوخ، إذ إن عددا من الجمهوريين أعربوا عن معارضتهم أيضا.وطُرح اسم امرأة أخرى هي سيسيليا راوس لإدارة مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للرئيس. وأشار بايدن أيضا إلى أن هذه التسمية أيضا غير مسبوقة، فقال "ستصبح أول امرأة إفريقية أمريكية ورابع امرأة فقط تدير هذا المجلس خلال 74 عاما من وجوده".وسيكون إلى جانب الرئيس الجديد أيضا جاريد برنشتاين وهو مقرب منه منذ وقت طويل. وكان برنشتاين مستشارا خاصا لبايدن خلال الأعوام الأولى من إدارة أوباما. وسيصبح عضوا في مجلس المستشارين الاقتصاديين.وأخيرا ستكون هيذر بوشي المصنفة "خبيرة اقتصادية بارزة" وشملت أبحاثها التفاوتات الاقتصادية، عضوا في هذا المجلس، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض مكلفة بالمساعدة على تطوير السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية.ولا تزال عدة مناصب أساسية في تطوير السياسة الاقتصادية شاغرة، من بينها الممثل الأمريكي للتجارة ووزير التجارة.وهذان التعيينان منتظران جدا في الخارج، في وقت خاضت فيه إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، حربا تجارية مع الصين وتسببت في اضطرابات في العلاقات التجارية مع حلفاء أساسيين للولايات المتحدة.ورغم أنه لم يكتمل بعد، إلا أن بايدن يعد فريقه "مؤلفا من موظفين رائدين سيساعدون المجتمعات الأكثر تضررا من جراء وباء كوفيد - 19 وسينقضون على معالجة التفاوتات الهيكلية في اقتصادنا، وكذلك سيعملون بلا كلل لضمان أن يستفيد كل أمريكي من عودة عادلة إلى عمله وفرصة متساوية للتقدم". ورأى الرئيس الديمقراطي - الذي سيتسلم مهامه في ظل اقتصاد يواجه صعوبات في التعافي من الصدمة الناجمة عن أزمة الوباء - أن فريقه يشبه أمريكا.