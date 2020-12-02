التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون

تمثل الخطوات المتخذة في الوقت الحالي للتخفيف من تغير المناخ استثمارا ستتولد عنه مكاسب مستقبلية، بينما سيؤدي الامتناع المستمر عن اتخاذ التدابير اللازمة إلى وصول الاحترار العالمي إلى مستويات كارثية وتكلفة أكبر كثيرا مستقبلا. وبالمثل، فإن عدم الاستثمار في تعزيز قدرة اقتصاداتنا ومجتمعاتنا على أن تكون أكثر صلابة في مواجهة تغير المناخ يقوض مستويات النمو والرخاء مستقبلا. ووفقا لحسابات لجنة التكيف العالمية، فإن كل دولار يتم استثماره في بناء الصلابة ضد تغير المناخ يمكن أن تنشأ عنه منافع اقتصادية صافية بقيمة دولارين إلى عشرة دولارات.غير أن هناك مشكلة كبيرة، فعديد من الدول يفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التعافي وتنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة في آليات التخفيف من تغير المناخ والتأقلم معه. وقد أدت أزمة كوفيد - 19 إلى تراجع حاد في الموارد العامة التي كانت قد وصلت إلى مرحلة من الهشاشة بالفعل قبل وقوع الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام العالمي إلى ما يزيد على 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي: أكثر من 19 نقطة مئوية على أساس سنوي مقارن. وستحتاج دول عديدة مستقبلا إلى تخفيف أعباء ديونها للاستجابة للأزمة بنجاح، وتنفيذ استثمارات فعالة لحماية اقتصاداتها من تغير المناخ. ولا يزال البنيان المالي الدولي يفتقر في الوقت الحالي إلى نظام فعال لمواجهة الحالات التي يصل فيها الدين السيادي إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها. لذلك يتعين إيجاد السبل اللازمة للتعامل بشكل منهجي مع أزمة الدين المقبلة في الاقتصادات النامية.وفي ظل الأعباء المفروضة على الموارد العامة يتعين أن يدعم جميع المصروفات العامة والنظم الضريبية الأهداف المناخية. ومن المهم أن يتضمن ذلك إلغاء جميع أشكال الدعم على الوقود الأحفوري تدريجيا. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بلغ الدعم العالمي على الوقود الأحفوري 5.2 تريليون دولار، أو 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، في عام 2017. ولن يسهم إلغاء هذا الدعم في تحقيق وفورات عامة ضخمة فحسب، بل سيساعد أيضا على الحد من الانبعاثات. فضلا عن ذلك، وكما يشير عدد تشرين الأول (أكتوبر) 2019 من تقرير الراصد المالي الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه يعد فرض ضريبة كبيرة على الكربون - 75 دولارا لطن ثاني أكسيد الكربون حسبما اقترح صندوق النقد الدولي - أداة قوية للحد من انبعاثات الكربون وتولید منافع بيئية إضافية بما في ذلك تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء. ويمكن إعادة توزيع إيرادات ضريبة الكربون لدعم الأسر منخفضة الدخل، أو المجتمعات المحلية التي تضررت للغاية نتيجة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، أو الآثار المادية الناتجة عن تغير المناخ. ويتيح الانخفاض النسبي في أسعار النفط حاليا فرصة جيدة لفرض ضريبة الكربون أو زيادتها دون تكلفة سياسية كبيرة.