الأسواق الصاعدة مدفوعة باللقاحات لا بالسياسة

خلال الأسبوع الماضي وصل مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30 ألف نقطة. يمكن القول إن مؤشر داو هو مؤشر عفا عليه الزمن، ويمكنك القول إن هذا ليس رقما قياسيا بالقيمة الحقيقية. لكن الأرقام القياسية غير الكسرية لا تزال تعني شيئا لمراقبي السوق –ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا نحو 8 في المائة منذ يوم الانتخابات الأمريكية.

ننتقل الآن إلى موجة من التعليقات التي تفيد بأن هذا المعلم المرحلي المهم هو دلالة على حقيقة أن سوق الأسهم تفضل، على حد تعبير أحد مستخدمي تويتر، جو بايدن على دونالد ترمب. (بغض النظر عن ادعاء ترمب قبل الانتخابات أن فوز بايدن سيؤدي إلى انهيار سوق الأسهم وإلى "كساد معوق لم نشهد له مثيلا قط من قبل").

لكن هل تخبرنا آخر مسيرة صعودية بذلك فعلا؟ هذه حجة من الصعب إقامة الدليل عليها. لاحظ أنه بين انتخابات ترمب 2016 ومنتصف شباط (فبراير)، عندما بدأ كوفيد - 19 في الظهور، ارتفع كل من داو جونز وستاندرد آند بورز أكثر من 60 في المائة.

كذلك ارتفعت التقييمات إلى مستويات متطرفة تاريخيا: ترمب يمنح بايدن سوقا أمريكية يكون فيها لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط سعر إلى نسبة أرباح تم الإبلاغ عنها أعلى من 30 مرة مقابل متوسط تاريخي أقرب إلى 15 مرة. إذا كان المستثمرون متوترين من الاستثمار في الولايات المتحدة في عهد ترمب، فلديهم طريقة مضحكة في إظهار ذلك.

من المغري رؤية الأحداث من منظور التفضيلات السياسية، لكن هل سوق الأسهم مهتمة بالسياسة مثلنا؟ ربما 30 ألف نقطة ليس لديها أي عنصر أخلاقي على الإطلاق. تزامن فوز بايدن بشكل جيد مع صدور أخبار ممتازة حول ثلاثة لقاحات لفيروس كورونا. أسواق الأسهم جيدة جدا في النظر من خلال الضوضاء.

من المؤكد أن قوة السوق هي دلالة على حقيقة أنه باستثناء كوارث توزيع اللقاح، يفترض أن نستعيد حياتنا الطبيعية في غضون أشهر – وهذا يعني أن شركات السفر يمكنها وضع جداول زمنية ويمكن لدور السينما الإعلان عن الأفلام الرائجة.

أضف الآن الافتراض السائد بأن وزيرة الخزانة الجديدة المتوقعة، جانيت ييلين، ستقدم الحافز الإضافي الذي تطالب به هي شخصيا، وخطاب الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي يرى أن أسعار الفائدة يجب أن تظل منخفضة لإعطاء التضخم وقتا للحاق بالركب بحيث يستطيع أن يرتفع فوق الهدف التاريخي البالغ 2 في المائة.

فجأة أصبح من المنطقي تماما التفكير في أن الطلب المكبوت ومكاسب الإنتاجية المحتملة التي سببتها الأزمة يمكن أن تساعد على إطلاق ما يسميه جولدمان ساكس "عودة العشرينات الهادرة".

ربما، باستثناء الوعود السياسية المتطرفة بحظر توزيعات الأرباح على المدى الطويل، والضرائب الفائقة على الشركات وضوابط رأس المال، فإن الأسواق المتقدمة لا تهتم كثيرا بشخصيات الرؤساء على الإطلاق.

مع أخذ ذلك في الحسبان، ألق نظرة على السوق الأخرى المتأثرة بشدة بالسياسة – المملكة المتحدة. الأسهم البريطانية رخيصة بشكل يبعث على السخرية. وصل مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم إلى المستوى القياسي المنخفض نسبيا نفسه هذا العام مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مثلما حدث في 1974. في ذلك الوقت كان لدى المملكة المتحدة ضوابط على رأس المال وتوزيع الأرباح على المدى الطويل.

تقول سركة شرودرز إن الأسهم العالمية ككل يتم تداولها بمضاعف يبلغ ضعف مبيعاتها للـ12 شهرا المقبلة. وهذا أعلى 45 في المائة من متوسط الأعوام الـ15 الماضية. لكن في المملكة المتحدة تتداول الشركات الكبيرة على مبيعات تبلغ مضاعفا واحدا، والشركات ذات الرسملة الصغيرة على مبيعات متوقعة 0.5 مرة فقط – وكلاهما أقل من متوسط 15 عاما.

سيخبرك المحللون أن هذا بسبب عدم اليقين بشأن "بريكست" (أنا قلت ذلك بنفسي). هذا لا يتناغم مع فكرة أن أسواق الأسهم يمكن أن ترى حقيقة ما يجري في مشكلة قصيرة المدى. من المغري الافتراض أن السوق هي دلالة على التحيزات السياسية لمراقبيها.

لكن السبب الحقيقي للرِخص في المملكة المتحدة قد يكون في الواقع طبيعة الأسهم المدرجة هنا. يتم تصنيف الولايات المتحدة بسهولة على أنها سوق للنمو – القيمة الرئيسة لشركاتها المدرجة هي أرباحها المستقبلية.

في المملكة المتحدة توجد إمكانات النمو المثيرة في الشركات الخاصة. قطاع الشركات البريطانية المدرجة هو سوق مثالية لأسهم القيمة. يتوقع المستثمرون القليل نسبيا من الأرباح المستقبلية لشركات الطاقة القديمة وشركات التعدين والشركات المالية. وقد عانى الاستثمار في القيمة أسوأ مسار له منذ قرنين. فجوة التقييم النسبية بين أسهم النمو وأسهم القيمة قريبة من المستويات القياسية.

الفجوة قريبة، وليس عند المستويات القياسية، لأنه خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت حالة من الانعكاس – التحول من الفائزين بسبب كوفيد - 19 إلى الخاسرين بسبب كوفيد - 19، ومن أسهم النمو إلى أسهم القيمة. الطاقة والسلع، مثلا، كانا قويين.

في الولايات المتحدة، شهد التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) تفوق أداء أسهم القيمة على أسهم النمو بأكبر فرق خلال يوم واحد على الإطلاق. في الشهر الماضي حقق مؤشر فاينانشيال تايمز 100، الذي أعتقد أنه أعلى مؤشر لأسهم القيمة، ما يقارب 14 في المائة، مقارنة بـ10 في المائة لمؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم.

التناوب العالمي على القيمة هو حقا خيط آخر من التداولات المرتبطة باللقاحات لأنه دلالة على أداء الشركات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأساسيات الاقتصادية. إذا استمرت إعادة فتح الاقتصاد العالمي، سيستمر هذا الاتجاه أيضا. سيتم حل "بريكست" في الوقت نفسه تقريبا. إذا كانت هناك صفقة من أي نوع، فمن المؤكد أن يعلن المحللون أن السوق تفضل صفقة معقولة على الخروج المجنون من دون صفقة.

لكن لا تنس أن هناك شيئا آخر يؤثر في سوق المملكة المتحدة – وهو على الأقل شيء قوي مثل الارتياح من "بريكست": تناوب باستخدام اللقاح كان سيحدث على أي حال.