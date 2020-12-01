تجارة دبي الخارجية غير النفطية تزيد بمقدار عشرة أمثال بين عامي 2000 و2019

سجلت تجارة إمارة دبي الخارجية غير النفطية نمواً كبيراً بنحو عشرة أمثال بين عام 2000 وعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في عام 2000 لتصل في عام 2019 إلى 1.371 تريليون درهم (الدولار يعادل 2.67) درهم، فيما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام الجاري نحو 551 مليار درهم.

وقال تقرير لدائرة جمارك دبي صدر اليوم إن المعاملات الجمركية سجلت نمواً قياسياً بواقع 44 % خلال خمس سنوات (2015-2019) لتصل إلى 13 مليون معاملة بنهاية 2019 مقارنة مع 8.9 مليون معاملة في .2015 وأضاف التقرير: يعكس هذا النمو في عدد المعاملات الجمركية متانة الاقتصاد الوطني ودور دبي المحوري في التجارة العالمية، وتطور الخدمات والأنظمة الجمركية الذكية لجمارك دبي والتي مكنتها من تحقيق قفزة جديدة في عدد المعاملات الجمركية المنجزة في النصف الأول من العام 2020 التي ارتفع بنسبة 41 % ليصل إلى 7.25 مليون معاملة مقارنة مع 138ر5 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام .2019 وطورت جمارك دبي "محرك الانتاجية" لتقليص ساعات العمل في التجارة المشروعة خلال سنتين بنسبة 16.8 % وزيادة في استغلال القدرات بنسبة 10 %، بحسب "الألمانية".

وذكر التقرير أنه تم توقيع اتفاقيات للاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية والسعودية والصين، وبلغ عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي 4.4 مليون معاملة مستحوذة على نسبة 61 % من إجمالي عدد المعاملات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري.