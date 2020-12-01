"بايونتيك" و"فايزر" تقدمان طلبا للحصول على ترخيص للقاح "كوفيد-19" في أوروبا

أعلنت "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية اليوم تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح كوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أولى اللقاحات في ديسمبر.

وقالت المجموعتان في بيان أنهما تقدمتا بطلب الإثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية للحصول على ترخيص مشروط لتسويق لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد كوفيد-19. وأضاف البيان وفقا للفرنسية بأن اللقاح سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020 في حال نال الترخيص اللازم.