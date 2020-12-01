كوريا الجنوبية: انخفاض واردات النفط بنسبة 27.1% في نوفمبر

أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت 27.1 بالمئة في نوفمبر إلى 67.8 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواها قبل عام.

وستصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفيما يلي التفاصيل (بالمليون برميل) وفقا لرويترز:



- نوفمبر 2020 *أكتوبر 2020 *نوفمبر 2019 النفط الخام 67.8 82.1 93.1

- أرقام فعلية ملحوظة: الوزارة لا تنشر توزيع الواردات من حيث بلد المنشأ.

- إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفض 0.2 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 82.1 مليون برميل.