سهم "تسلا" يستهل أسبوع التداول الجديد بتحقيق مكاسب

استهل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" أسبوع التداول الجديد اليوم بتحقيق مكاسب مدعوما بقرار شركة مؤشرات إس أند بي داو جونز اعتزامها إدراج السهم على مؤشرها الرئيسي إس أند بي .500

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إدراج سهم تسلا التي تصل قيمتها السوقية إلى 563 مليار دولار إلى المؤشر يمثل تحديا وهو ما دفع شركة إس أند بي إلى سؤال مجتمع المال والأعمال عما إذا كان يمكن إدراج السهم دفعة واحدة يوم 21 ديسمبر المقبل أو تقسيم هذه الخطوة على يومين وهي ما ستكون المرة الأولى في تاريخ مؤشر إس أند بي.

وأدى الإعلان عن اعتزام إس أند بي إدراج سهم تسلا على مؤشرها الرئيسي إلى موجة شراء قوية لهذا السهم وغيره من أسهم شركات السيارات الكهربائية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة سهم تسلا بأكثر من 40% منذ 16 نوفمبر الحالي عندما تم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة. وارتفع سعر السهم اليوم بنحو 3.81% ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 80ر607 دولار.

في الوقت نفسه حصلت تسلا على موافقة السلطات الصينية على بدء بيع سيارتها موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والتي يتم تجميعها في مصنع مدينة شنغهاي الصينية في السوق الصينية. ويمكن أن يكون هذا التطور سببا إضافيا لارتفاع سعر تسلا.