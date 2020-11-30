أوزبكستان تتوقع إنتاج 51 مليار متر مكعب من الغاز في 2020

قال رئيس شركة الطاقة المملوكة للدولة في أوزبكستان اليوم إن بلاده تتوقع إنتاج 51 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي هذا العام، انخفاضا من 59.5 مليار متر مكعب العام الماضي.

وأضاف مهر الدين عبد الله ئيف رئيس شركة أوزبكستان للبترول والغاز في إفادة صحفية أن الشركة تتوقع أن يبلغ إنتاجها وحدها 33.6 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام.

واجهت أوزبكستان وجارتيها قازاخستان وتركمانستان هذا العام تراجعا في الطلب الصيني على الغاز الذي تنتجه في ظل جائحة فيروس كورونا، وهو ما يجبر بعض المنتجين الأوزبكيين على خفض إنتاجهم.

وبحسب (رويترز) قال عبد الله ئيف إن شركة أوزبكستان للبترول والغاز تعتزم زيادة إنتاجها قليلا العام المقبل إلى 33.9 مليار متر مكعب، دون أن يذكر توقعات للإنتاج الكلي للبلاد.