الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 17 ديسمبر 2025 | 26 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
سوق السعودية
10,412.77
-0.37%
-38.85
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
8.34
(0.72%) 0.06
مجموعة تداول السعودية القابضة
154.2
(-0.26%) -0.40
الشركة التعاونية للتأمين
117
(-1.18%) -1.40
شركة الخدمات التجارية العربية
121.1
(-2.10%) -2.60
شركة دراية المالية
5.3
(-1.12%) -0.06
شركة اليمامة للحديد والصلب
31.7
(0.83%) 0.26
البنك العربي الوطني
21.23
(-0.47%) -0.10
شركة موبي الصناعية
11.2
(1.82%) 0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
30.78
(-0.45%) -0.14
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
19.95
(-2.68%) -0.55
بنك البلاد
24.95
(-0.12%) -0.03
شركة أملاك العالمية للتمويل
11.31
(0.71%) 0.08
شركة المنجم للأغذية
53.75
(2.19%) 1.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية
11.48
(0.00%) 0.00
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
52.4
(-0.38%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية
110.9
(-0.45%) -0.50
شركة الحمادي القابضة
28.36
(1.58%) 0.44
شركة الوطنية للتأمين
13.06
(-1.80%) -0.24
أرامكو السعودية
23.6
(-0.63%) -0.15
شركة الأميانت العربية السعودية
16.39
(-0.18%) -0.03
البنك الأهلي السعودي
36.6
(-1.61%) -0.60
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
28.38
(-1.66%) -0.48
