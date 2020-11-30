217 مليار ريال توزيعات "أرامكو" في 9 أشهر بعد صرف أرباح اليوم .. الأعلى في العالم

تبدأ "أرامكو السعودية" أكبر شركة نفط في العالم اليوم، صرف نحو 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) على مساهميها عن الربع الثالث من العام الجاري 2020.

وكانت الشركة قد أعلنت في الثالث من نوفمبر الماضي، توزيع أرباح نقدية على مساهميها بواقع 0.352 ريال للسهم للمستحقين بتاريخ التاسع من نوفمبر الماضي، والمقيدون لدي "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وعليه تصل توزيعات الشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 216.96 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، وهي أضخم توزيعات نقدية في العالم لأي شركة.

كانت الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 44.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 79.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا 44.6 في المائة.

وخلال تسعة أشهر من 2020، حققت أرامكو صافي ربح بلغ 131.3 مليار ريال بتراجع 48.6 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2019.