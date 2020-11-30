"أوبك+" تبحث تمديد تخفيضات النفط 4 أشهر وزيادة تدريجية للإنتاج

قالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن أعضاء أوبك+ سيدرسون ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قائمة لإنتاج النفط لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر أو زيادة تدريجية للإنتاج اعتبارا من يناير كانون الثاني خلال محادثات تُعقد على مدى يومين وتبدأ اليوم الاثنين.

وعقد مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، جولة أولية من المحادثات أمس الأحد قبل بدء المناقشات الرسمية لكنهم لم يتفقوا بعد على سياسة الإنتاج لعام 2021.

وكان من المقرر أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج القائمة مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021، لكن موجة كورونا الثانية قلصت الطلب على الوقود في أنحاء العالم، مما تسبب في إعادة التفكير في المسألة بين أعضاء المجموعة.

وقالت مصادر إن أوبك+ تدرس حاليا تمديد التخفيضات القائمة بواقع 7.7 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو ثمانية بالمئة من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي أوبك وأعضاء كبار آخرون في المجموعة.

ولم تتوصل المشاورات الأولية يوم الأحد بين الوزراء في دول رئيسية، منها السعودية وروسيا، إلى توافق على مدة التمديد.

وكانت مصادر قالت إن المحادثات تركز الآن على تمديد التخفيضات ثلاثة إلى أربعة أشهر أو على زيادة تدريجية في الإنتاج اعتبارا من يناير، وهو الموقف الذي تدعمه روسيا.

وقال مصدر إن قازاخستان، وهي عضو في أوبك+، عارضت تمديد تخفيضات النفط إلى العام القادم ودعت بدلا من ذلك لزيادة الإنتاج بما يتماشى مع الاتفاق القائم.

وقال مصدر بأوبك+ اليوم الاثنين "اجتماع اليوم سيكون صعبا، خاصة إذا لم تغير روسيا وقازاخستان موقفيهما".

ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع أوبك، الذي يسبق الاجتماع الأوسع نطاقا لأوبك+، في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش اليوم.