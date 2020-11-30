«ساما»: 234.4 ألف عقد تمويلي جديد بقيمة 109.2 مليار ريال في 10 أشهر

تجاوز عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الجاري حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2020 إجمالي ما قدم خلال عامي 2018 و2019 مجتمعين، حيث وصل عدد العقود التمويلية إلى 234466 عقدا بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".وخلال عشرة أشهر من العام الجاري 2020، ارتفع عدد القروض العقارية 73 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2019، التي سجلت 135348 عقدا، بارتفاع 81 في المائة في التمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل نحو 60.2 مليار ريال.ومقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، حقق التمويل السكني خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 20 في المائة في عدد العقود ونحو 35 في المائة في التمويل، مسجلا ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25961 عقد تمويل جديد بقيمة 12.5 مليار ريال.فيما بلغ عدد العقود المدعومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في تشرين الأول (أكتوبر)، والمقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25033 عقدا بنسبة 96 في المائة من العقود المبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال، أي ما نسبته 95 في المائة من التمويل خلال الشهر الماضي.وأظهرت نشرة "ساما" أن البنوك قدمت نحو 97 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في تشرين الأول (أكتوبر)، ونحو 3 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما شكلت عقود تمويل الفلل 81 في المائة من التمويل بنحو 10.1 مليار، و14 في المائة للشقق بقيمة قاربت 1.7 مليار ريال، ونحو 5 في المائة من التمويل للأراضي السكنية بقيمة 659 مليون.يذكر أن إحصائيات "ساما" أظهرت نموا في عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تجاوزت 3.5 أضعاف ما قدم من قبل بنحو 179 ألف عقد بقيمة 79.1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50 ألف عقد بقيمة إجمالية قاربت 29.5 مليار، وفي عام 2017 نحو 30833 عقدا بقيمة زادت على 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22259 عقدا تمويليا بقيمة 17.1 مليار.