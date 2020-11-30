الصين تستيقظ على الحاجة إلى نظام غذائي صديق للبيئة

بالنسبة إلى جيان يي، مؤسس منظمة "صندوق الطعام الجيد"، فهم الصين وإدراكها للأنظمة الغذائية يحتل الآن المكان الذي كان يشغله وعيها البيئي قبل عقد من الزمن. المناقشات العادية في البداية حول كيفية تنظيف القمامة أو تجنب التأثير الضار للضباب الدخاني توسعت بسرعة إلى نقاش أوسع حول بناء أنظمة بيئية مستدامة.

مخرج الأفلام الوثائقية الحائز جائزة يرى نقطة تحول مماثلة آتية بالنسبة إلى الغذاء في الصين، مع الابتعاد عن المخاوف الضيقة بشأن سلامة الغذاء، التي أشعلتها فضائح تشمل مسحوق الحليب الملوث، "والزيوت المعاد تدويرها" واللحوم المتعفنة، وكيفية تحويل النظم الغذائية. يقول "نحاول حاليا توضيح الصورة الكبيرة للناس لننقل إليهم فكرة أن هذه مشكلة عالمية تتطلب حلا في الصين".

دفع الوباء إلى التدقيق في تجارة الحيوانات البرية والأسواق الحضرية في الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة، ودفع علماء البيئة الصينيين إلى الدعوة إلى تفكير أوسع حول علاقة البشر بالطبيعة.

كما أعطت القيادة الصينية الأولوية للغذاء والبيئة. في آب (أغسطس)، شدد الرئيس تشي جينبينج على الحاجة إلى تعزيز الأمن الغذائي وأعاد إطلاق "عملية الطبق الفارغ"، وهي حملة لمعالجة الهدر، وفي أيلول (سبتمبر) فاجأ الأمم المتحدة بتعهده بأن تكون الصين "محايدة كربونيا" بحلول عام 2060.

تتمثل المهمة الرئيسة لدعاة استدامة الغذاء، مثل جيان، في جعل صانعي السياسة يقدرون العلاقة بين هذه القضايا المنعزلة حاليا. في الأسبوع الماضي، عقدت منظمته التي تبلغ من العمر ثلاثة أعوام قمتها السنوية الرابعة، استمع 30 ألف شخص عبر الإنترنت إلى محاضرات حول العلاقة بين أنظمة الغذاء وتغير المناخ، وشاهدوا لقطات حية من المزارع العضوية في جنوب غرب الصين.

تضمن الحدث أيضا إطلاق "التزام الطعام الجيد"، حيث وضع الشركاء بما في ذلك الحكومات المحلية والمطاعم والشركات أهداف الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة بحلول عام 2030، ويتم الاعتراف بجهود المشاركين من خلال برنامج اعتماد بالشهادات. يقول جيان "نريد مساعدة الشركاء في العثور على حافز".

يعمل "صندوق الغذاء الجيد" في إطار "مؤسسة الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية الخضراء في الصين"، وهي مؤسسة غير ربحية مدعومة من الحكومة، وهذا يعطيها درجة من التأثير داخل النظام السياسي للبلاد.

الدفع من أجل التغيير على المستوى المؤسسي، بدلا من بذل جهود على مستوى القاعدة لتغيير سلوك المستهلكين، هو نهج جديد نسبيا لحركة استدامة الغذاء في الصين. عمل جيان سابقا أكثر مع المجتمعات النباتية في البلاد وأصدر فيلما وثائقيا بعنوان "ما الذي سنتناوله على العشاء"، وهو استكشاف غير مريح لتربية الماشية.

حاول جيان، وهو نباتي، بناء جمهور أكبر لمنظمته. إحدى الأفكار التي خطرت له هي الاستفادة من الهوس الوطني الصيني بالطعام، والعمل مع كبار الطهاة لتصميم قوائم طعام نباتية. كذلك هو يسير على خطى الجامعات الأمريكية، مثل جامعة ييل، لتحقيق استدامة الغذاء في مؤسسات النخبة التعليمية في الصين.

التقاليد والأعراف الاجتماعية في الصين ليست مفيدة دائما. لا يزال النظام النباتي والطعام غير الحيواني غير شائع نسبيا مقارنة بالدول الأكثر تقدما. على الرغم من أن كثيرا من المناطق يستخدم اللحوم بشكل ضئيل في الطبخ، إلا أن البروتين الحيواني لا يزال ينظر إليه على أنه ضروري لنظام غذائي صحي، في حين إن الوصول السهل إلى اللحوم باهظة الثمن يمنح مكانة اجتماعية.

تمثل الصين ثلث استهلاك اللحوم العالمي تقريبا، وحصة الفرد آخذة في الازدياد، وهو تطور ينذر بالسوء، بالنظر إلى مساهمة صناعة اللحوم في انبعاثات الكربون والأضرار البيئية الأخرى.

شجعت الحكومة السكان على خفض استهلاكهم اليومي من اللحوم. آخر تحديث للتوصيات الغذائية في عام 2016 يوصي بإجمالي 120 - 200 جرام من البروتين الحيواني يوميا. ما يمكن يساعد هو أن المستهلكين يبدو أنهم يتقبلون البدائل. وجد استطلاع أن 62 في المائة منفتحون على شراء مزيد من اللحوم النباتية.

هذا الانفتاح ربما يعود، جزئيا، إلى تأثير ناتج عن وجود مجتمع بوذي كبير أشاع، في إطار سعيه إلى عدم إلحاق الأذى بالحيوانات، استخدام بدائل اللحوم القائمة على الفطريات والصويا. التوفو "جبن نباتي مصنوع من حليب الصويا" هو أيضا جزء شائع من المطبخ الصيني، وغالبا ما يتم تقديره في حد ذاته وليس لكونه من بدائل الحوم. في الوقت نفسه، تجد بدائل الألبان النباتية - المشتقة من فول الصويا والجوز واللوز وجوز الهند والفول السوداني - سوقا واسعة، بسبب ارتفاع معدل عدم تحمل اللاكتوز.

تقدر شركة يورومونيتور لتزويد البيانات أن سوق اللحوم القائمة على النباتات في الصين حققت مبيعات بلغت نحو عشرة مليارات دولار في عام 2019، وهو رقم يُتوقع أن يصل إلى ما يقارب 13 مليار دولار بحلول عام 2023. نتيجة لذلك، دخلت شركة بيوند ميت ـ مقرها الولايات المتحدة ـ إلى السوق الصينية للتصدي للمنافسين المحليين مثل كيشان فودز Qishan Foods "تعني الطعام الغذائي الكامل" وشركة زنميت Zhenmeat "كنز اللحوم".

تقول ماتيلدا هو، المديرة الإدارية لصندوق رأس المال المغامر لتكنولوجيا الأغذية والزراعة، Bits x Bites، الذي يوجد مقره في شنغهاي، "إن الفرصة الحقيقية تكمن في جلب مصادر بروتين بديلة جديدة مثل الحمص إلى المستهلكين الصينيين، الذين ازداد اهتمامهم العام الماضي بتجاوز منتجات فول الصويا التقليدية".

وتضيف "كثير من العلامات التجارية الحالية، القائمة على البروتين النباتي، لا تقدم التغذية الكافية"، وتتابع "كثير منها غني فعلا بالسكر والدهون، وهو ما لا يروق لجيل الشباب الذي يبحث عن بدائل صحية". وهي تتوقع أن يستمر النمو السنوي المركب للقطاع عند 10 - 15 في المائة على مدى العقد المقبل، وهو معدل تم الحفاظ عليه منذ عام 2014.

بالنسبة إلى جيان، الإثارة حول اللحوم النباتية تساعد على زيادة الوعي، لكنها يمكن أن تكون جزءا فقط من الحل. يقول "تقبل الناس في الصين منذ فترة طويلة مركزية النباتات في نظامهم الغذائي، نحتاج فقط إلى منحهم الأدوات اللازمة للعمل وفقا لهذا الاعتقاد".