السوق السعودية تتجاوز 8700 نقطة مع انتعاش المضاربات .. و6 أسهم ترتفع بالنسبة القصوى

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة السادسة مسجلة أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2019 لتغلق عند 8708 نقاط بنحو 0.17 في المائة بمكاسب 15 نقطة. بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 1.5 نقطة بنحو 0.13 في المائة، ليغلق عند 1159 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، مع عودة النزعة المضاربية للسوق، التي نشطت عقب تراجعها أخيرا، حيث ارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى على الرغم من فقدان السوق نحو 60 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة.

وتراجع السيولة للجلسة الثانية لم يؤثر في ارتفاع السوق، إلا أن استمرار الانخفاض سيزيد من حدة تذبذب السوق وعدم تماسكها عند نشاط الضغوط البيعية، حيث إن العوامل الأساسية لا تبدو كافية لدعم استقرار السوق بعد التراجع، في ظل ارتفاع مكررات الربحية وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات في ظل تطورات كورونا.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8713 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8730 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8708 نقاط رابحا 15 نقطة بنحو 0.17 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 11.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 43 مليون سهم لتصل إلى 445 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 467 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.1 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 0.3 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 5.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 4.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 2.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 8 في المائة بقيمة 960 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "نسيج" بنحو 10 في المائة، ليغلق عند 33 ريالا، يليه "أبو معطي" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 48.40 ريال، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 105.20 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأندلس" بنحو 1.9 في المائة، ليغلق عند 21.08 ريال، يليه "تهامة" بنحو 1.8 في المائة، ليغلق عند 59.30 ريال، وحل ثالثا "عسير" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 15.72 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 373 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 352 مليون ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بقيمة 319 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية