انتحار أطفال إيران .. 6 حالات خلال مدة لا تتجاوز شهرين

يسوق النظام الإيراني نفسه باعتباره قوة إقليمية، لا بل قوة دولية إلى جانب القوى الكبرى، كما يروج معتنقو خطاب الممانعة بنشوة وانتشاء، فهي الدولة الوحيدة التي استطاعت بقوتها أن تناكف المحور الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وما إلى ذلك من السرديات التي صارت أنشودة، يرددها أنصار المرشد بشكل ببغائي، غير آبهين بما يرشح عن الواقع من معطيات وحقائق مغايرة، لا تعدو أن تكون شائعات مغرضة تستهدف جمهورية المرشد.

وجدت هذه الأصوات، وما أكثرها في الإعلام العربي نفسها محرجة، عندما اعترفت الحكومة الإيرانية بحقيقة طالما أنكرها هؤلاء، فقبل نحو أسبوعين، صدرت تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في ظاهرة انتحار الأطفال في إيران، التي شهدت أرقاما صادمة في الآونة الأخيرة، فقد سجلت ست حالات انتحار في صفوف الأطفال، خلال مدة لا تتجاوز شهرين في محافظة خوزستان غرب البلاد وحدها.

وكانت منظمة الطب الشرعي الإيراني قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي، أن 7 في المائة من حالات الانتحار في البلاد هي للأطفال والمراهقين، فيما تؤكد وسائل إعلام إيرانية معارضة أن السلطات في الجمهورية الإيرانية لا تقدم تقارير دقيقة عن إحصاءات الانتحار أو وفيات الانتحار لأكثر من سبعة أعوام. فالعدد الحقيقي لحالات الانتحار، بحسب موقع "إيران بلا أقنعة"، يفوق ما تعلن عنه وسائل الإعلام، يعزز مصداقية هذا الكلام تأكيد مصطفى إقليما الخبير الإيراني، بأن "الإعلان عن عدد حالات الانتحار لا يتم ما لم تكن علنية".

اهتز الرأي العام الإيراني، في الأسابيع الماضية، على وقع تتابع هذه الحوادث، وكان آخرها انتحار طفلة في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) في مدينة رامهرمز، لتضاف إلى قائمة من الأسماء، منها: الطفلة باراستو جليلي عازار ذات 13 عاما، والطفل روجان البالغ من العمر 14 عاما، واليافعة سنندج في ربيعها الـ17 في منطقة عبادان، والطفلة عسل ذات الـ16 عاما في مدينة رباط كريم، والطفلة زهرة "16عاما" في منطقة كنجان بوشهر، وفي اللائحة أيضا مرتضى ذو الأعوام العشرة في إيلام، إضافة إلى موبينا "11 عاما" في طهران، والطفل محمد موسوي زادة البالغ من العمر 11 عاما.

تفاعلت معلمة محمد مع واقعة انتحاره في رسالة مكتوبة، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها "إلى تلميذي الذي لم أره أبدا، لكنه كان تلميذي.. كان يراودني سؤال: هل هناك شيء أسوأ من التعليم عن بعد؟"، وتضيف المعلمة "كنت أراجع نشاطات التلاميذ داخل تطبيق "شاد" الافتراضي، لأصنع فيلما قصيرا من الرسائل، قد رأيت رسالة محمد القائلة إنه يعتذر ويقول عفوا جهازي معطل.. هاتفي لا يلتقط الصور ولا يرسل الأفلام عن الواجبات المنجزة". وبحرقة تواصل "يوم الأحد اتصلت بي المديرة لتخبرني بأن محمدا توفي... أجلس أمام التطبيق عاجزة عن التدريس، وطلب الواجبات من التلاميذ.. الآن كيف أهدأ؟ أصعب من عدم امتلاك الهاتف هو فقدان صاحبه".

تحاول الحكومة الإيرانية جاهدة تبرئة ذمتها من هذه الأرقام المخجلة، مؤكدة على لسان أكثر من مسؤول أن حالات انتحار الأطفال أخيرا تعود إلى خلافات عائلية وتعصبات عمياء وغزو فكري. رافضة الإشارة، ولو على سبيل التلميح لا التصريح، إلى الأسباب الحقيقية المرتبطة بتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض الرواتب واتساع الفجوة الطبقية.

يذهب كيانوش هادي شريعتي الخبير الإيراني في مجال حقوق الإنسان، في المنحى ذاته، بتأكيده أن "العنف والضغوط والإجبار على التعليم والزواج القسري، وتقليد مشاهد الإعدام العلنية، والتوزيع غير العادل للثروة، ولا سيما بين المدن الحدودية، تعد من الأسباب الحقيقية لارتفاع حالات الانتحار بين الأطفال والناشئين في إيران".

كيف تستسيغ دولة "قوية" إذن أن ينهي أطفال في عمر الزهور حياتهم، معلقين على حبال المشانق، لأنه لا يمتلك هاتفا ذكيا أو لوحا إلكترونيا، يمكنه من حقه الإنساني في الحصول على التعليم، أو لأنها لم تكن ترتدي ملابس جديدة للعام الجديد، فأمنيتها الأخيرة كانت شراء مجموعة من الملابس الجديدة لعيد النيروز، أو لأنه لم يقو على مفارقة دراجته، التي قرر والده بيعها، لدفع قسط إيجار المنزل.

أي قيمة مضافة يمكن أن يمنحها امتلاك السلاح النووي لدولة تعترف، بلسان وزارة التعليم، بأن نحو 3.5 مليون طفل في إيران غير قادرين على استخدام تطبيق التعلم عبر الإنترنت، لأنهم يفتقرون إلى اتصال بالإنترنت أو هاتف ذكي. وتضيف المؤسسة الحكومية ذاتها رقما آخر لا يقل كارثية، يتعلق بنسبة الأطفال المتسربين من التعليم التي تبلغ 36 في المائة.

ما فائدة دعم الوكلاء المحليين في أكثر من دولة عربية، في وقت تسقط فيه شرعية النظام في عيون أطفال، فقد أفاد إحصاء لوسائل إعلامية إيرانية بأن أكثر من 13 شخصا يحاولون الانتحار يوميا، تراوح أعمار جلهم ما بين 15 و35 عاما، فيما يؤكد تقرير حديث للمعهد الدولي للدراسات الإيرانية أن معدل الانتحار ارتفع في إيران ربيع العام الجاري بنسبة 23 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت هذه النسبة إلى 60 في المائة، في فترة الأعوام الأربعة من عام 2015 إلى 2019 بمعدل 15 في المائة سنويا.

يبدو أن رجال المرشد يجهلون حقيقة أن الدول القوية، في القرن الـ21، تستثمر في البشر لا الحجر، فالثورات الحقيقية حاليا، قوامها رأس المال البشري الذي يتنافس قادة الدول في استثماره، وليس في اجترار أحداث من الزمن الغابر يحتكر النظام سرديتها لنفسه، بعدما نسج خيوطها على منوال مشروعه الأيديولوجي السياسي، حتى يحافظ بها على شرعيته ومشروعيته.. لكن هيهات، فحتى الأطفال الصغار بدأوا يفقدون الأمل.