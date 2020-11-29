سقوط «أبو النووي» يحول الحلم الإيراني إلى كابوس

تعيش الحكومة الإيرانية في طهران اختبارا قاسيا في القدرة على التحمل، في ظل حملة الضغوط القصوى، التي تمارسها عليها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، للحد من دورها السلبي والتخريبي في المنطقة والعالم، إذ تدل مؤشرات على دور إسرائيلي محتمل في اغتيال محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني، المعروف بأبو القنبلة النووية، برفقة عدد من مرافقيه بالقرب من طهران أخيرا. إذ تناولت وسائل إعلامية عدة استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة إلى إيران، حيث تعد هذه التحركات مؤشرا على أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة أو عدة ضربات مباشرة إلى منشآت نووية إيرانية، بدعم من الرئيس ترمب، قبل أن يرحل عن البيت الأبيض في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وتعليقا على الحادثة التي هزت طهران وحلمها النووي، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل صراحة باغتيال محسن زادة العالم النووي، وقال في بيان "مرة أخرى، أيادي المعتدين المرتبطة بالنظام الصهيوني غير الشرعي، ملطخة بدماء أحد أبرز أبناء هذه الأرض، لذلك فقد أحزنت الشعب الإيراني برحيل عالم جندي بارز"، مضيفا "بلا شك، عملية القتل هذه على يد الإرهابيين، نتيجة العجز الناجم عن غضب الأعداء من الأمة الإيرانية العظيمة، في ظل هزائمهم المتكررة في المنطقة وخارجها".

بدوره، اتهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إسرائيل بوجود مؤشرات جدية على دورها في اغتيال العالم النووي، فيما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر رسمي أمريكي، وقوف إسرائيل وراء الاغتيال صراحة، إذ تهدف من تنفيذ هذه العملية الدقيقة والنوعية إلى تحقيق أحد أمرين، أولا، الإخضاع لتكريس التفوق وكسر إرادة المقاومة، ثانيا، الاستفزاز لدفع الخصم نحو القيام برد خشن يبرر هجوما أوسع، في ظل إعادة تمركز عسكري أمريكي في مياه الخليج، وابتعاث القاذفة بي 52 للمنطقة، لتنجح في زرع طريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالشوك قبل أن يجلس على كرسيه في البيت الأبيض، بفتح جبهة مع إيران، التي تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقة بينها وبين أمريكا بعد معاناة حقيقية عاشتها مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وتسعى إسرائيل جاهدة منذ عقود إلى جر دمشق وطهران إلى حرب كبرى، من خلال شحن وثائق نووية من إيران، أو باغتيال مسؤولين داخل إيران أو خارجها، كما تتورط في انفجارات وحرائق متفرقة داخل الدولة، وتقصف أهدافا مباشرة لها أو لحلفائها في العراق وسورية، كما لا تتوقف عن قصف أهداف عسكرية تابعة لدمشق على نحو بات غير مفاجئ، وعلى الرغم من ذلك ترفض العاصمتان الوقوع في الفخ الإسرائيلي في الانجرار نحو الحرب.

لا تكف إسرائيل عن توجيه الضربة تلو الأخرى إلى إيران في ظل صمت مخز من طهران، في حين كانت وما زالت الميليشيات الإيرانية تمارس تمزيقها دول المنطقة، من خلال الانقلاب على الحكومات الشرعية هناك، وتمكين أتباعها ماليا وعسكريا من محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي لهذه الدول، بإفشال مؤسسات الدولة وإبطال دورها، باستقواء جماعات طائفية على كل ما هو مؤسسي ونظامي وقانوني، لتصبح البلاد إما لتصفية حساباتها أو قاعدة متقدمة لفرض أجندتها السوداء على المجتمع الدولي.

الحادثة تعيد إلى الأذهان الدور الإيراني المتمثل في السم الذي كانت تتجرعه دول عربية منها، ليدور الزمان وتتجرع السم ذاته، إذ نفذ نظام الملالي بحق العراق وعلمائه أكثر مآسي القرن الـ21، حيث جرى استهداف مئات العقول والكفاءات العلمية العراقية من كل الاختصاصات، ممن يمثلون رأس المال العراقي العلمي، الذي بذلت فيه الدولة العراقية الغالي والنفيس، لتأهيلهم وبناء العراق، ليكونوا على رأس مخططات إيران، بهدف إفراغه من العلماء، ولفرض أجندتها على هذه الدولة العربية، لوقف عجلة تطورها.

وسبق أن خرج المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وهدد بأن الحرس الثوري قادر على أن ينقل معركته خارج حدود إيران، في رد فعل على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ومع حادثة الاغتيال هذه نرى أن نظام الملالي لا حول له ولا قوة، خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي يعيشها على المستوى الاقتصادي، بسبب العقوبات الأمريكية، التي جعلت طهران وحيدة بسبب خوف الدول من العقوبات في حال التعامل معها.

وما بين النفي والتأكيد تكشف حادثة الاغتيال مدى هشاشة النظام الإيراني وتخبطه، إذ صرح بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بأن من يقف وراء اغتيال زادة وحادثة تفجير منشأة نطنز واحد، فيما سبق ذلك بساعات نفيه تصفية العالم النووي من أساسه، ليفتح الباب أمام التأويلات والتخمينات بأن النظام غير مترابط ومتماسك، فيما عد محمد باقري رئيس الأركان العامة الإيراني، عبر "تويتر"، عملية اغتيال محسن بمنزلة ضربة قاسية وقوية، عادّا زادة سليماني النووي الإيراني ليس العالم الأول ولا الأخير الذي تتم تصفيته في إيران، إذ سبقه عدد كبير، منهم: مسعود علي محمدي، ومجيد شهرياري، وفريدون عباسي دواني في 2010، وداريوش رضائي في 2011، ومصطفى أحمدي روشن 2012.

أطلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على العالم النووي زادة لقب "أب النووي الإيراني"، كما، اتهمته إسرائيل سابقا بالوقوف خلف البرنامج، فيما ورد اسمه عام 2007 ضمن لوائح الأشخاص والمؤسسات المستهدفة من قبل قرارات مجلس الأمن الدولي تحديدا القرار رقم 1747 المتخصص في عقوبات دولية، نتيجة مشاركته في النشاطات النووية، فيما تم إدراج اسمه من وزارة الخارجية الأمريكية على لوائحها الخاصة بالعقوبات لعام 2008 لدوره في النشاطات والعمليات والممارسات، التي أسهمت في تطوير برنامج إيران النووي، إضافة إلى أنه الرأس المدبر للجهود السرية لتصميم قنبلة نووية، والمسؤول عن العمل على مشروع آماد، الذي يهدف إلى التوصل إلى إنتاج قنبلة نووية.