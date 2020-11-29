123.4 مليار ريال تحويلات الأجانب في السعودية خلال 10 أشهر.. ارتفعت 18.6%

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 18.6 في المائة، بما يعادل 19.35 مليار ريال، لتبلغ نحو 123.4 مليار ريال، مقابل 104.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت تحويلات الأجانب خلال شهر أكتوبر من العام الجاري على أساس سنوي 19.2 في المائة، بما يعادل 2.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 13.16 مليار ريال، مقابل 11.04 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية 0.4 في المائة، بما يعادل 49 مليون ريال، حيث كانت 13.21 مليار ريال في آذار سبتمبر من العام الجاري.

وكانت تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 قد انخفضت 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بـ2018 البالغة 136.4 مليار ريال.

وعليه، سجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من "2001 - 2004"، لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.

وتراجعت التحويلات العام الماضي بأعلى وتيرة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنحو 3.7 و6.7 في المائة في 2017 وكذلك 3.2 في المائة في 2016.

وسجلت تحويلات الأجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012، أي في نحو سبعة أعوام، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في 1996.

وكانت تحويلات الأجانب في 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتها.

من جهة أخرى، هبطت تحويلات السعوديين للخارج خلال أكتوبر من العام الجاري على أساس سنوي 18.3 في المائة، بما يعادل 949 مليون ريال، لتبلغ نحو4.24 مليار ريال، مقابل 5.19 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية