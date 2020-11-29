جولف السعودية توقع عقد شراكة مع منظمة مديري الأندية الأوروبية الوطنية

وقعت جولف السعودية اليوم اتفاقية شراكة جديدة مع منظمة مديري الأندية الأوروبية بهدف صناعة برنامج تدريبي معتمد ومتعدد المراحل هو الأول من نوعه، إذ يعتمد اللغة العربية ويبحث البرنامج عن تحفيز ودفع السعوديين نحو تبني مسيرة مهنية في عالم الجولف .

وتوضح الاتفاقية التي جمعت الطرفين حرص جولف السعودية على سرعة بناء وإطلاق برامج تدريبية وتعليمية تهدف إلى اكتشاف وتدريب قياديين سعوديين قادرين على دعم مسيرة تطوير الجولف المتسارعة في السعودية .

وستقوم منظمة مديري الأندية الأوروبية بتحديد وتطوير وتصميم منصة تعليمية مصممة خصيصاً للمملكة العربية السعودية مستفيدة من خبرتها التعليمية الواسعة وممارساتها الحديثة في عالم الجولف لتحقيق أهداف الشراكة ، وستندرج الإستراتيجية التدريبية الجديدة ضمن برنامج التدريب لجمعية المدربين لتساعد جولف السعودية في توسيع نطاق القيادات المحلية في عالم اللعبة، مما سيسهم بدوره في بناء جمعية سعودية للمدربين.

وتعد منظمة مديري الأندية الأوروبية منظمة غير ربحية يعمل أعضاؤها على إدارة الأندية الرياضية المختلفة لرياضات الجولف والتنس والتجديف وغيرها من الرياضات، إضافة إلى إدارة الأندية الصحية والرياضية والاجتماعية الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تمثل المنظمة الأوروبية مظلة لكثير من منظمات المديرين في دول مختلفة، كما تتعاون الاتحادات الرياضية المحلية مع المنظمة وهو ما يمنح أعضاءها فرصة الوصول إلى أفضل البرامج التدريبية والتعليمية والفعاليات.

وقال مدير قطاع التعليم في منظمة مديري الأندية الأوروبية توربجورن جوهانسون : "سعي جولف السعودية نحو بناء بيئة جولف مميزة ومتطورة في السعودية يطرح معادلة جديدة في عالم اللعبة ومنظماتها، عملنا في المنظمة على صناعة إستراتيجيات تطوير تتناسب مع البيئات المحلية مع توفير فرص الوصول إلى أبرز التجارب العالمية القادرة على تحفيز الباحثين عن التطور في المجال إلى تحقيق أهدافهم ، كما أن الخطط السعودية الهادفة إلى منح الكوادر المحلية المميزة فرص الاستفادة من الخبرات العالمية تمثل خطوة مهمة في مشوار البلاد نحو تأهيل وتطوير هذه الكوادر".

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور أهمية هذا البرنامج بالنظر إلى دوره الفاعل في تأمين مستقبل لعبة الجولف في السعودية قائلا :"شراكتنا مع منظمة مديري الأندية الأوروبية ليست لنا فقط في جولف السعودية، بل لمجتمع الجولف بأكمله، فالمستقبل يتوقف على دور الكوادر الشابة، ولنضمن نجاح خططنا فنحن مطالبون بتعريف أكبر عدد من الشباب والشابات بمستقبل الجولف المميز وفرصه المنتظرة عبر منحهم فرص الحصول على التدريب والتأهيل باللغة العربية، لضمان منح الفرص الوظيفية في مجال تطوير الجولف لأفضل الكوار المحلية والعالمية".