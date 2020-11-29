"نسيج" تدعو مساهميها للتصويت على تخفيض رأس المال إلى 61 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية المساهمين في الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة للنظر في جدول الاعمال:

1 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي :

أ - رأس مال الشركة قبل التخفيض 178,160,000 ريال سعودي.

ب - رأس المال بعد التخفيض 61,632,010 ريال سعودي.

ج - نسبة التخفيض سوف تمثل 65.4٪ من رأس مال الشركة.

د - عدد الأسهم قبل التخفيض 17,816,000 سهم.

هـ - عدد الأسهم بعد التخفيض 6,163,201 سهم .

و - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116,527,990 ريال سعودي.

ز - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 11,652,799 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.529) سهم.

ح - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية

ط - تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

ي - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال (مرفق).

ك - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبدالكريم إبراهيم عبدالكريم النافع عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه فى 26 أغسطس 2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 15 يوليو 2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / نادر راشد محمد الناصر ( عضو مستقل ). ( مرفق السيرة الذاتية )

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس بتاريخ 02-05-1442هـ الموافق 17-12- 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم إنعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa