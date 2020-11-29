لتقديمه توصيات للمستهلكين .. المتسوق يثق في نصائح الذكاء الاصطناعي

في الآونة الأخيرة تزايد عدد الشركات التي تحرص على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات للمستهلكين تساعدهم في اتخاذ القرار عند الشراء.

ونشرت الدورية العلمية "جورنال أوف ماركتينج" المتخصصة في أبحاث التسويق دراسة بشأن مدى ثقة المستهلك في النصيحة التي يحصل عليها من منظومة للذكاء الاصطناعي عندما يكون بصدد شراء سلعة ما. واعتمدت الدراسة على بيانات تجربة شملت 3 آلاف مشارك.

وكشف الدراسة أن المستهلك يثق في نصيحة منظومة الذكاء الاصطناعي عندما تتعلق بكفاءة وجودة السلعة من ناحية الاستخدام أو الوظيفة التي تؤديها تلك السلعة ولكن عندما يتعلق الأمر بمدى الاستمتاع بسلعة معينة فإن المستهلك العادي يثق أكثر في النصيحة التي يحصل عليها من البشر.

ونقل موقع "ساينس ديلي" عن الباحث كيارا لونجوني الذي شارك في إجراء الدراسة قوله "وجدنا أنه عندما يتعلق السؤال بمدى جودة سلعة معينة حسب خصائصها الوظيفية فإن المستهلك يفضل نصيحة منظومة الذكاء الاصطناعي ولكن عندما يتعلق السؤال بخبرة استخدام سلعة معينة فإن نسبة أكبر من المشاركين يفضلون الاستعانة بالنصيحة البشرية".

وأظهرت التجربة أنه عندما يرغب المستهلكون في نصائح تتماشى مع أذواقهم الفريدة فإنهم يفضلون نصائح البشر ويرفضون نصائح الذكاء الاصطناعي. ويقول الباحث لوكا سيان إن "السوق الرقمي مكتظ وفترة اهتمام المستهلك بسلعة ما تكون قصيرة وبالتالي فإن فهم الظروف التي تعتمد عليها ثقة المستهلك سوف ترفع القدرة التنافسية للشركات في هذا المجال".