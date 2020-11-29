ضربة جديدة لاقتصاد اليابان .. تأجيل الأولمبياد سيكلفها 1.6 مليار يورو

ذكرت صحيفة يابانية اليوم أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب وباء كوفيد 19 قد يكلف 1.6 مليار يورو إضافية بالمقارنة مع الميزانية الأولية البالغة 10.7 مليارات يورو أي بزيادة نسبتها 15 في المائة بحسب "ا ف ب".

ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" عن مصادر لم تكشفها مسؤولة عن تنظيم الدورة أن منظمي الأولمبياد سيقررون رسميا قيمة هذه الزيادة في منتصف ديسمبر بعد مناقشات مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو. وتم تأجيل أكبر حدث رياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وبات من المقرر أن يبدأ في 23 يوليو 2021. وأدى هذا التأخير إلى تكاليف إضافية مع الحاجة إلى إجراء حجوزات جديدة إلى إبقاء الطاقم المسؤول عن التنظيم.

وأثارت الموجات الجديدة من الوباء شكوكا بشأن إمكانية تنظيم الأولمبياد في 2021 لكن المنظمين يؤكدون أنه يمكن أن يجري بأمان. وتم حساب التكلفة البالغة 200 مليار ين (1.6 مليار يورو) التي ستضاف إلى الميزانية المقررة قبل الوباء وتبلغ 1350 مليار ين (11 مليار يورو) بناء على خفض النفقات عبر تبسيط الحدث.

وقرر المنظمون في الواقع خفض هذه النفقات بمقدار نحو 234 مليون يورو عبر تدابير توفير مثل خفض عدد التذاكر الموزعة وحجم الألعاب النارية وإلغاء حفلات استقبال للرياضيين. لكن هذه الأرقام لا تشمل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المخطط لها التي يأمل المنظمون في أن تغطي الحكومة تكاليفها حسب الصحيفة.