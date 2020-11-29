نهج «الصحة الواحدة» والتكلفة الاقتصادية «2 من 2»

اليوم، يجذب نهج "الصحة الواحدة" الذي يقر بأن صحة الإنسان والحيوان وسلامة كوكب الأرض مترابطة فيما بينها، اهتماما جديدا من الهند والصين وعديد من الدول الأخرى. وفي إطار حزمة استجابة البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا، يتم توفير التمويل اللازم لتدعيم قدرة الدول على مراقبة الأمراض البشرية وأمراض الحيوانات المنزلية والحياة البرية وتحسين بروتوكولات تبادل المعلومات بين الوكالات والهيئات ذات الصلة. حتى الآن، ارتبط البنك بتقديم نحو 220 مليون دولار لتمويل الأنشطة المتعلقة بنهج "الصحة الواحدة" في 13 دولة ضمن هذا الإطار خلال هذا العام. ولا يعد هذا كافيا بالمرة، خاصة حينما نأخذ في الحسبان الوتيرة المتسارعة للجوائح التي رصدناها في العقود الأخيرة.ومن الواضح أن هناك مزيدا مما يتعين فعله، حيث تقل الاستثمارات الحالية التي ضختها الحكومات والبنك الدولي والشركاء عن نحو 3.4 مليار دولار سنويا، وهي الأموال اللازمة لتأسيس وتشغيل أنظمة الوقاية من الأمراض حيوانية المنشأ ومكافحتها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال أنظمة الصحة الواحدة. كما لن يكون من السهل تدبير هذه الأموال بالضرورة. ونظرا لأن تكاليف الاستجابة للجوائح باهظة في وقتنا هذا، فهذا يعني أيضا أن الاستثمار في أنشطة الوقاية والتأهب قد يتراجعان بغض النظر عن منطقية ذلك. لقد توقع البنك الدولي في 2012 أن النجاح في منع ظهور الجوائح من شأنه أن يحقق معدل عائد سنوي قدره 86 في المائة. لكن الحجج المحيطة بالعائدات طويلة الأجل والجذابة للغاية قد لا تنفع في الوقت الذي ينصب فيه اهتمام الحكومات بالكامل على الضرورات الآنية الملحة.وحلا لهذه المعضلة وتجاوزا لما مضى من إخفاقات جماعية، فنحن بحاجة إلى إعادة التفكير في نهجنا تجاه الأمراض حيوانية المنشأ.ومما يبعث على الاطمئنان أن الحلول متاحة وبين أيدينا، فبما أن هذه الأمراض ناتجة بشكل أساسي عن النشاط البشري وكذلك نتيجة تفاعل البشر مع الحيوانات والبيئة، فإن الوقاية منها تقع أيضا ضمن ما يحوزه البشر من وسائل وإمكانات. فقد بدأت المبادرات القيادية في الظهور بشأن هذا الأمر، حيث أعلنت ألمانيا، على سبيل المثال، الأسبوع الماضي عن استثمار كبير في نهج "الصحة الواحدة" لتصبح على رأس المانحين "لصندوق أنظمة الغذاء 2030" وهو صندوق استئماني جديد للبنك الدولي يسعى إلى تحويل النظم الغذائية لمصلحة أشخاص أكثر صحة، وكوكب أكثر سلامة، واقتصادات أكثر تعافيا.ويطلق البنك الدولي أيضا برنامجا جديدا لأنشطة العمل التحليلي والاستشاري بغرض المساعدة على تجاوز عراقيل التمويل والاقتصاد المؤسسي والسياسي التي تسببها معضلة تطبيق نهج "الصحة الواحدة". ويتمثل هدفنا في إنشاء هيكل تمويل يوفر دعما مستداما للتطبيق الفعال لنهج "الصحة الواحدة" بجميع أنحاء العالم للوقاية من الأمراض حيوانية المنشأ والتأهب لمواجهتها. ويعد هذا من الأعمال العاجلة التي بدأت للتو، ونحن بحاجة إلى أفضل العقول لمناقشة هذا الطرح والاستمرار في التركيز عليه للتأكد من أن وباء مثل فيروس كورونا لن يكون سببا في مرض البشر أو موتهم أو إعاقتهم أو إفلاسهم على هذا النطاق الواسع مرة أخرى.