جولدمان يتوقع عودة مزمجرة للأسهم في 2021

بنك جولدمان ساكس هو أكثر البنوك تفاؤلا في وول ستريت. وهذا أمر لافت للنظر في حد ذاته – سواء كان ذلك جيدا أو سيئا، فإن آراء هذا البنك الاستثماري الأمريكي لها وزن لا بأس به لدى كبار المستثمرين وصناديق التحوط.

لكن من المفيد أيضا النظر في سبب إحجام بعض المستثمرين عن المشاركة في هذا الحماس حتى الآن.

في توقعاته للعام المقبل – وهو تقليد تتمسك به البنوك بشجاعة على الرغم من العمر القصير بشكل مؤلم لمنظور 2020 – قال جولدمان إنه يعتقد أن مؤشر الأسهم الأمريكية، ستاندرد آند بورز 500، سيرتفع إلى 4300 بنهاية العام المقبل. سيكون هذا ارتفاعا بحدود 20 في المائة من المستويات الحالية.

هنا يتخذ البنك مخاطرة نوعا ما بما يسميه وجهة نظر "عودة العشرينات المزمجرة". الإجماع بين منافسيه هو أقرب إلى 3800 نقطة، أي أعلى فقط 5 في المائة أو نحو ذلك مما نحن عليه اليوم. بعضهم بالكاد يرى أي اتجاه صعودي للمقياس البارز في العالم، الخاص بمعنويات المستثمرين، خلال الـ12 شهرا المقبلة ويتوقعون بدلا من ذلك أن تتنازل أسهم التكنولوجيا تدريجيا عن مكانتها الرائدة في المؤشر لمئات من أسهم الشركات ذات الطابع الدوري.

مع ذلك، من السهل أن نرى من أين أتى جولدمان ساكس برؤيته الحماسية. في الواقع، قال البنك في ملاحظة لاحقة أن بعض عملائه رفضوا الهدف البالغ 4300، قائلين إنه يفترض أن يكون أعلى من ذلك.

الآن، أصحاب النظرة الصعودية هؤلاء هم المسيطرون. الثلاثاء، تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي 30 ألف نقطة للمرة الأولى – وهو رقم ادعى دونالد ترمب أنه "مقدس". في الوقت نفسه، مؤشر ستاندرد آند بورز الذي تتم مراقبته على نطاق أوسع أغلق عند مستوى قياسي مرتفع، بقيادة شركات الطاقة والشركات المالية – وهما قطاعان يلحقان بالركب في نهاية 2020 الكئيب. تتمتع أسهم الشركات الأمريكية ذات الرسملة الصغيرة بأفضل شهر لها منذ عقدين على الأقل. لم تتخلص أسهم البنوك الأوروبية حتى الآن من الضربة التي تلقتها في آذار (مارس)، لكنها بدأت في تحقيق أكبر عودة لها منذ عقود.

في تلك الجيوب من الأسواق، المزاج باعث على الإصابة بالدوار تقريبا. الأخبار التي تفيد بأن رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة، جانيت ييلين، من المرجح أن تكون وزيرة الخزانة الأمريكية التالية، وخطوات دونالد ترمب البطيئة للإقرار رسميا بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، كانت عوامل مفيدة في هذا الشأن، مدعومة بوعد من البنوك المركزية بعدم إفساد الحفل. قال كيت جوكس، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك سوسييتيه جنرال في لندن، إن هذه العوامل مجتمعة "أعطت دفعة قوية لمعنويات المخاطرة".

لكن أخبار اللقاحات التي من المحتمل أن تؤدي لوضع حد لوباء فيروس كورونا هي التي عززت التوقعات بشكل كبير، وكسرت لعنة عدم اليقين في 2020 الذي لا نهاية له على ما يبدو.

قال مايك بيل، استراتيجي السوق العالمية في جيه بي مورجان لإدارة الأصول: "قبل بضعة أسابيع كان الأمر يبدو وكأن هذا يمكن أن يستمر إلى الأبد. كان الأمر يبدو وكأنه سيستمر 100 عام أخرى. اللقاحات هي عامل يغير الوضع الحالي بشكل كبير. عندما تتغير الحقائق، تغير رأيك".

على أقل تقدير، لا يمكن أن يكون 2021 أسوأ. باستثناء ضربة نيزك، من الصعب تخيل أن العام المقبل يمكن أن يؤدي إلى النوع نفسه من التعطيل.

لكن بعض مديري الصناديق لا يزالون غير متأثرين بالنشوة. إضافة إلى المقاومة من عملاء جولدمان ساكس الذين يجادلون بأن البنك حذر فوق الحد، شعر بعضهم بأنه متفائل فوق الحد، حيث يشعرون بالتوتر من احتمال أن تدفع توقعات التضخم المتزايدة عائدات السندات الحكومية إلى أعلى وبالتالي تضعف الأسهم.

من الصعب تمييز الإشارات من السندات التي تشتريها البنوك المركزية بكميات ضخمة. لكن ديفيد رايلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في بلوباي لإدارة الأصول في لندن – وهو نفسه متفائل بالنسبة للعام المقبل – أشار إلى عدم وجود انخفاض قوي في أسعار السندات الحكومية الأمريكية منذ انتشار أخبار اللقاح باعتبارها دليلا على أن كبار المستثمرين ربما ينتظرون الآن قبل تقرير ما إذا كانوا يريدون الدخول في تداولات "العودة إلى الحياة الطبيعية". لم ترتفع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام و30 عاما بشكل ملموس.

قال رايلي: "السوق ليست لديها قناعة كاملة حتى الآن، وإلا ستكون لدينا عوائد أعلى على المدى الطويل. إما أنك تعتقد أن أسواق السندات تتصرف بشكل مختلف الآن، وإما أنك تحاول الحصول على الأمرين الجيدين معا. إذا كنت تعتقد أن هناك انتعاشا عالميا يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد، فإنك ترى أن البطالة تعود إلى ما كانت عليه من قبل، لكنك لا تزال تعتقد أن لدينا أسعار فائدة منخفضة للغاية – الكوكتيل المثالي".

هذا هو المكان الذي يكمن فيه الجدل الحقيقي في 2021. إذا كانت اللقاحات حقا هي الحل السحري لإنهاء أزمة الوباء بسرعة، فإن الخطر (من الواضح أن هذه مشكلة جيدة أمامك) هو أن الدعم من سوق السندات يتلاشى. قد يشكك بعضهم أيضا في الحاجة إلى مزيد من الدعم النقدي والمالي.

هذا ليس على رأس جدول الأعمال اليوم. لكن المستثمرين قلقون من أنه إذا أعادتنا اللقاحات إلى الحياة كما عرفناها في 2019، فإن احتمال عودة التضخم الضائع منذ فترة طويلة وعوائد السندات المرتفعة سيعيقان روح التفاؤل والنشاط في أسواق الأسهم.