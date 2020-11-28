السعودية ترحب بتزكية حسين طه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي

رحبت المملكة العربية السعودية بتزكية حسين إبراهيم طه بالتوافق أمينًا عامًا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في تصريح له :" ترحب المملكة العربية السعودية بتزكية طه، الذي توافقت عليه المجموعة الإفريقية، الذي يأتي وفاءً من المملكة بما التزمت به سابقا تجاه المجموعة، وعملاً بما نص عليه ميثاق المنظمة فيما يتعلق باختيار الأمين العام وفق مبادئ التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء، وستقدم المملكة كل الدعم للأمين العام الجديد، انطلاقًا من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية حول العالم".

وأعرب عن التهنئة للسيد حسين إبراهيم طه بهذه المناسبة، متمنياً له كل التوفيق في أداء مهامه الجديدة عند توليه لها في نوفمبر 2021.

كما قدم سموه الشكر للأمين العام الدكتور يوسف العثيمين، نظير الجهود الكبيرة والمميزة التي قام بها خلال فترة توليه لهذا المنصب.

و قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تهانيه الصادقة للسفير حسين إبراهيم طه (من جمهورية تشاد) الذي تم انتخابه أمينا عاما جديدا لمنصب الأمين العام للمنظمة لفترة ولاية قدرها خمس سنوات تبدأ من 17 نوفمبر 2021.

وأعرب العثيمين عن أمنياته بالتوفيق للأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي في مهمته، وأن يعمل على مواصلة تعزيز العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب ودول العالم الإسلامي.

وكان السفير حسين طه تشرف بأداء القسم بعد إعلان انتخابه أمينا عاما للمنظمة، وذلك في الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي اختتمت أعمالها اليوم 28 نوفمبر 2020 في العاصمة النيجرية نيامي.