"إنجي" تعتزم بناء 4 محطات لتوليد الطاقة بالغاز في بلجيكا

ذكر تقرير إخباري أن وحدة "إلكترابل" البلجيكية التابعة لشركة "إنجي" تعتزم بناء أربع محطات جديدة لتوليد الطاقة بالغاز.

وقالت متحدثة باسم الشركة لصحيفة "ليكو" إن الشركة حددت أربعة مواقع في بلجيكا وتقدمت بطلبات من أجل الحصول على اراض لتنفيذ المشروع.

وترمي إلكترابل إلى الحصول على كل التصريحات بحلول أكتوبر 2021. وسوف تكون القدرة المشتركة للمحطات الجديدة نحو ثلاثة جيجاوات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم الحكومة البلجيكية الاستغناء الكامل عن توليد الطاقة النووية بحلول 2025 تقريبا. وتسيطر "إلكترابل" حاليا على نحو 70 في المائة من سوق توليد الكهرباء في بلجيكا، حسبما جاء في التقرير الذي صدر اليوم.