تراجع الذهب دون 1800 دولار يوقد شرارة البيع .. أدنى مستوياته في 5 أشهر

هوى الذهب أمس 2 في المائة مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أشهر أمس، لينزل عن المستوى الفني المهم 1800 دولار للأوقية "الأونصة"، إذ يبيع المستثمرون المعدن توقعا للتوصل إلى لقاح للوقاية من الفيروس وانتقال سلس للرئاسة الأمريكية.

وبحلول الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.6 في المائة إلى 1781.96 دولار للأوقية، بعد أن نزل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ السادس من يوليو عند 1773.10 دولار للأوقية.

وفقد المعدن نحو 4.7 في المائة منذ بداية الأسبوع الحالي، أكبر خسارة أسبوعية له منذ أسبوع 13 مارس. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.5 في المائة لتسجل 1779 دولارا للأوقية.

وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "فور نزول الأسعار عن مستوى 1800 دولار المهم، أوقد ذلك شرارة عمليات بيع. من المرجح أن يختبر السعر مستوى 1750 دولارا في ضوء عامل أساسي قوي مثل اللقاح".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.3 في المائة إلى 22.68 دولار للأوقية، ويتجه المعدن إلى انخفاض أسبوعي 6 في المائة.

وصعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 963.67 دولار وزاد البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2390.40 دولار للأوقية.

إلى ذلك، انخفض الدولار في التعاملات المبكرة في لندن أمس ويتجه إلى تكبد خسارة أسبوعية مقابل سلة من العملات، حتى رغم فقدان سوق الأسهم الزخم مع تضرر المعنويات من شكوك حيال لقاح "أسترازينيكا" لكوفيد - 19.

وفقد الدولار أكثر من 2.2 في المائة منذ بداية الشهر في ظل تحسن المعنويات في الأسواق العالمية نتيجة فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية وأنباء عن تطوير لقاحات لكوفيد - 19، ما قلص الطلب على عملات الملاذ الآمن.

لكن المعنويات صارت أكثر تباينا بعد أن أثار عدد من العلماء شكوكا حيال مدى نجاح اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا.

وكانت "أسترازينيكا" قالت يوم الإثنين "إن لقاحها فعال بنسبة 70 في المائة في التجارب الأساسية، وقد تصل فاعليته إلى 90 في المائة، ليكون الأحدث في عدد من الإعلانات الإيجابية للقاحات"، ما دعم معنويات المستثمرين.

وبحلول الساعة 08:31 بتوقيت جرينتش، كان الدولار عند مستوى 91.953 مقابل سلة عملات، منخفضا 0.1 في المائة اليوم، وقرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وجاءت تحركات الأسعار في الأسواق محدودة بفعل عطلة يوم الشكر في الولايات المتحدة التي ستشهد اليوم تقليصا لساعات التداول.

وبلغ الدولار الأسترالي، وهو مؤشر على الإقبال على المخاطرة، أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر في التعاملات المبكرة في لندن، وكان مرتفعا 0.2 في المائة إلى 0.7375 بحلول الساعة 08:34 بتوقيت جرينتش.

وزاد الدولار النيوزيلندي، الذي يحقق أفضل أداء شهري منذ أواخر 2013، اليوم 0.1 في المائة إلى 0.7019.

وأمام الين، هبط الدولار 0.2 في المائة إلى 104.03 بحلول الساعة 08:36 بتوقيت جرينتش. وكان اليوان الصيني في المعاملات الخارجية متجها لأول لخسارة أسبوعية صافية مقابل الدولار هذا الشهر.

وصعد اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1925 دولار، إذ لم يشهد تغيرات تذكر على خلفية تعليقات سلبية من فيليب لين كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي أمس.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3369 دولار، إذ يتابع المستثمرون البريطانيون مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لاستقاء مؤشرات على إحراز تقدم.

أما عملة "بيتكوين" التي استقرت خلال الليل بعد أن محت أمس الأول أكثر من مكاسب أسبوع، فقد بدأت النزول مجددا في التعاملات المبكرة في لندن، لكن وتيرة التراجع أقل حدة مما كانت عليه في الجلسة السابقة.