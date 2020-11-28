"ليبرا" عملة "فيسبوك" المشفرة تستعد للانطلاق في يناير

أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس أن عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا" تستعد للانطلاق في كانون الثاني (يناير) المقبل"، وذلك نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

وبحسب "رويترز"، قالت "فاينانشيال تايمز" نقلا عن أحد المصادر "إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، التي ستصدر عملة "ليبرا" وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار".

تسعى رابطة ليبرا، التي تضم "فيسبوك" ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، إلى الحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليلدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن "فاينانشيال تايمز" قالت "إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق".

ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحا أكثر مما تضمنه بيان صادر في نيسان (أبريل) الماضي يؤكد تسلم طلب "ليبرا" للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات".

والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل "بيتكوين"، ما يجعلها نظريا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

يشار إلى أن بنوكا مركزية كبرى في أنحاء العالم تدرس نسخا رقمية من عملاتها استجابة للطلب على وسائل المدفوعات الإلكترونية وللتصدي للمنافسة من العملات الخاصة مثل "بيتكوين" وعملة "فيسبوك" ليبرا.

ويدرس البنك المركزي الأوروبي، المعني بإدارة السياسة النقدية والعملة في التكتل، إدخال اليورو الرقمي.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، "تتجه أوروبا بشكل متزايد إلى التكنولوجيا الرقمية في طرق الإنفاق والادخار والاستثمار".

وأضافت لاجارد "دورنا هو ضمان الثقة بالنقود، وهذا يعني التأكد من أن اليورو مناسب للعصر الرقمي. يجب أن نكون على أتم استعداد لإصدار يورو رقمي، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".

وسيكون اليورو الرقمي مشابها لعملة "بيتكوين"، لكنه سيكون خاضعا للرقابة، بعكس العملات الرقمية المشفرة.

وتستخدم العملات الرقمية تقنية تعرف باسم سلسلة البيانات الرقمية المشفرة، تتكون من كتل أو ملفات تحمل بيانات المعاملات. وسيكون اليورو المستند إلى هذا النظام موجودا في شكل إلكتروني، وسيتاح للمعاملات عبر الإنترنت.