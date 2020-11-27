أكثر من 22 مليون ريال جوائز النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ينطلق غداً مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بأرض المهرجان بملهم (شمال الرياض) خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.

وبحسب "واس" تقام النسخة الثالثة من المهرجان تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، حيث يأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخنا وما فيه من القيم والعادات الأصيلة وحث المجتمع على الحفاظ عليها.

وأكمل نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان، استعداداته لانطلاق الحدث الكبير وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة بكوفيد- 19، إذ أكد النادي أن سلامة المشاركين والعاملين وزوار المهرجان تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في النادي، مشدداً على أهمية الالتزام بجميع الاحترازات الصحية من قبل جميع الموجودين في أرض المهرجان.

ويشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

وتشارك في مسابقة الملواح 6 أنواع من الصقور، وهي "الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور".

وأجريت القرعة من خلال النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين.

وبلغ عدد أشواط السعوديين التأهيلية في مسابقة الملواح، 35 شوطاً، منها 23 شوطاً للملاك، و12 شوطاً للمحترفين، أما بالنسبة للدوليين، فسيتم إعلان القرعة الخاصة بهم في مرحلة لاحقة، وهي 12 شوطاً للملاك ومثلها للمحترفين.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبد العزيز، فستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

كما أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، وذلك في مسابقتي الملواح والمزاين، التي ستقام بتنظيم من نادي الصقور السعودي، في ملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري، حتى 12 ديسمبر المقبل.

وكشف عن تخصيص 4.2 ملايين ريال لمسابقة المزاين، موزعة على سبعة أشواط، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط توزع للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، أما بقية الجوائز فستذهب لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، صاحبة الشعبية الكبيرة، وتنقسم إلى فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط تأهيلية خاصة للسعوديين وأخرى للدوليين، وتبلغ قيمة جوائز أشواط الملاك السعوديين مليونين و 357 ألف و500 ريال، إلى جانب مليونين وعشرة آلاف ريال لأشواط المحترفين السعوديين التأهيلية، أما الأشواط النهائية "الكؤوس" للملاك والمحترفين السعوديين فخصص لها عشرة ملايين و 600 ألف ريال.

فيما خصص نادي الصقور السعودي، لأشواط الملاك الدوليين التأهيلية جوائز نقدية تبلغ قيمتها 960 ألف ريال، ووصلت جوائز أشواط المحترفين الدوليين التأهيلية مليوناً و380 ألف ريال، فيما بلغت جوائز أشواط الكؤوس للملاك والمحترفين الدوليين مليوناً و200 ألف ريال.