مصدر: "أوبك+" تعتزم إجراء محادثات غير رسمية.. غدا

قال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك+ التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع، بحسب ما نشرت "رويترز".

تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير كانون الثاني كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.