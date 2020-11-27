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أخبار اقتصادية- عالمية

مصدر: "أوبك+" تعتزم إجراء محادثات غير رسمية.. غدا

"الاقتصادية" من الرياض

قال مصدر مطلع إن مجموعة أوبك+ التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع، بحسب ما نشرت "رويترز".
تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير كانون الثاني كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

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