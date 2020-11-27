مبيعات "تويوتا" تقفز 8.6 % على أساس سنوي

ذكرت شركة "تويوتا موتور" اليابانية للسيارات اليوم الجمعة أن مبيعاتها في مختلف أنحاء العالم من السيارات قفزت بنسبة 8.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 927 ألفا و623 سيارة في أكتوبر الماضي، مدعومة بطلب قوي في الصين والولايات المتحدة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وكانت المبيعات في الصين قد زادت بنسبة 33.3% لتصل إلى 175 ألفا و631 وحدة في أكتوبر الماضي، مما يمثل الارتفاع السابع على التوالي، حسب الشركة.

وذكرت أكبر شركة سيارات في اليابان في بيان أن "مبيعات السيارات طراز، كورولا وليفين ولكزس كانت قوية في الصين" وكانت شركة "تويوتا" قد باعت أيضا 205 آلاف و349 سيارة في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها، بارتفاع بنسبة 8.8 % عما كانت عليه قبل عام.

وقالت شركة "تويوتا" إن إنتاجها في مختلف أنحاء العالم زاد بنسبة 6.5%، ليصل إلى 979 ألفا و232 وحدة.

غير أن المبيعات في مختلف أنحاء العالم للأشهر العشرة الأولى انخفضت بواقع 14.6%، لتصل إلى 7.6 مليون سيارة، حيث أجبر تفشي فيروس كورونا شركة تويوتا لوقف إنتاج السيارات في الكثير من المناطق بالعالم في وقت سابق من هذا العام لاحتواء انتشار الفيروس.

وخلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2021 ، من المنتظر أن تضاعف "تويوتا جروب" التي تشمل "دايهاتسو موتور وهينو موتورز" تقريبا التوقعات بشأن صافي الأرباح لتصل إلى 1.42 تريليون ين (13.7 مليار دولار) من مبلغ 730 مليار ين، حسب توقعات شهر أغسطس الماضي، طبقا لما ذكرته الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

