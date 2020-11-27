عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون

تجاوزت ألمانيا الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وسجّلت ألمانيا رسميّاً حتّى يوم الجمعة ما مجموعه 1,006,394 إصابة بالفيروس (+22,806 إصابات خلال 24 ساعة)، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15,586 (+426).

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت مساء الأربعاء أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق المقاهي والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستُمدّد حتّى مطلع يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمرّ أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 "ما زلنا مضطرّين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية".

وأضافت أنّه بناءً على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في نوفمبر الجاري سيتمّ تمديد العمل بها "حتى بداية شهر يناير، إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن".

والأربعاء بلغ معدل الإصابات اليومي بالفيروس في ألمانيا 139,6 لكلّ 100 ألف نسمة وفي العاصمة برلين 195,3 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر بكثير من الهدف المحدّد بـ50 إصابة لكلّ 100 ألف نسمة.

وقالت المستشارة إنّ حكومتها الاتّحادية وحكومات المقاطعات ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر رحلات التزلّج حتى العاشر من يناير منعاً لانتشار الفيروس.