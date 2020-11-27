قيود ألمانية جديدة .. وميركل: لن ننتظر حتى امتلاء وحدات العناية المركزة

أسفر فيروس كورونا عن وفاة 1.4 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى إصابة 60.4 مليون شخص، منذ ظهور الوباء، بحسب "الفرنسية".وشددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة إدخال مزيد من القيود القوية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.وقالت ميركل، أمس، في البرلمان الألماني "بوندستاج"، "إذا انتظرنا حتى امتلأت وحدات العناية المركزة سيكون قد فات الأوان".وأشارت المستشارة إلى أن القيود المفروضة منذ نوفمبر لم تؤد حتى الآن إلى التراجع الضروري المطلوب بشكل عاجل لأعداد الإصابة، لافتة إلى أن عدد الإصابات الجديدة لا يزال "عاليا للغاية" ولا تزال الأعداد تزداد في بعض المناطق بدلا أن تنخفض.وأكدت ميركل أن الأمر لا يتعلق في مكافحة الوباء بالتضارب بين قطاعات الصحة والقطاعات الأخرى المهمة مثل التعليم والاقتصاد.ودافعت ميركل عن الإجراء، الذي اتخذته الحكومة والولايات، مؤكدة دور البرلمان المهم، وقالت "ديمقراطتينا البرلمانية قادرة على التصرف".وأضافت "هذه الديمقراطية بإمكانها اتخاذ قرار بشكل سريع للغاية، وأنها تعد بالنسبة إلى المواطنين مرساة للثقة، ولا سيما في أوقات كهذه".وفي الهند، أعلنت الحكومة تسجيل أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس، إضافة إلى 524 وفاة.وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 9266705 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 135223حالة.وأعلنت باكستان أمس إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في مسعى إلى الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والزيادة في عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات من مرض كوفيد - 19.ومن المتوقع أن يواصل الطلاب، بمن فيهم الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العالية والمدارس الخاصة، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من كانون الأول (ديسمبر)، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 كانون الثاني (يناير)، بحسب "رويترز".وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأول و40 وفاة بسبب الوباء. وقال مسؤولون إن 2485 أدخلوا المستشفيات للعلاج. وسجلت البلاد حصيلة إجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 386198 إصابة حتى الآن و7843 وفاة.وقال المسؤولون إن قرار إغلاق المدارس اتخذ بناء على زيادة معدلات حالات الإصابة بالمرض في البلاد.وبلغت نسبة المصابين بالفيروس في حزيران (يونيو) 23 في المائة، لكنها انخفضت إلى 1.7 في المائة في أيلول (سبتمبر) قبل أن تتجه مجددا نحو الارتفاع وتبلغ 7.41 في المائة هذا الأسبوع.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم تسجيل 482 حالة وفاة و13961 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وعدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا فيها، وفقا لـ"الألمانية".وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 908 آلاف.وأفاد المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغت مليونين و106 آلاف و931 إصابة.وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات في دول إفريقيا بلغ 50 ألفا و628 وفاة.وسجلت روسيا أمس عددا غير مسبوق من الإصابات والوفيات اليومية، بعد أسبوع من تخطيها المليوني إصابة بفيروس كورونا المستجد.وبلغ عدد الإصابات في روسيا أمس 25487 إصابة جديدة و524 وفاة، من إجمالي 2.187.900 إصابة و38062 وفاة منذ ظهور الوباء. وأعلنت وزارة الصحة أن إنتاج اللقاح على نطاق واسع سينطلق في كانون الأول (ديسمبر) أو كانون الثاني (يناير).