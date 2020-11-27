تراجع مستمر في حالات كورونا الحرجة .. والمتعافون 345 ألف شخص

سجلت وزارة الصحة، أمس، 322 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات في المملكة 356389 حالة، من بينها 5334 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما سجلت الحالات الحرجة تراجعا، حيث بلغت 699 حالة، كما سجلت 428 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 345215 حالة، بنسبة شفاء 97 في المائة.فيما بلغ عدد الوفيات 5840 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 51831 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت الرياض القائمة بـ65 إصابة جديدة، تليها جدة 29 حالة، ثم مكة المكرمة 24 حالة، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في بقية مناطق المملكة.ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأهم سيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.إلى ذلك، تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن، نشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك تعريفيا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، حول الانسداد الرئوي المزمن، عرفت من خلاله هذا المرض بأنه يطلق على مجموعة من الأمراض التنفسية التي تصيب الرئة، مثل "انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن".ولفتت الوزارة إلى أن عوامل الخطورة تكمن في التدخين كسبب رئيس، والتعرض للتدخين السلبي والغبار وملوثات الهواء الأخرى، إضافة إلى الجينات، وهي حالة وراثية تؤثر في إنتاج الجسم بروتين ألفا الذي يحمي الرئتين.وأوضحت أن طرق الوقاية منه تتمثل في تجنب التدخين، وتجنب التعرض لملوثات الهواء، وفحص الرئتين للمعرضين للإصابة، والنشاط البدني، وكذلك التطعيم.