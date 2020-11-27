صرف 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع إسكان غرب مطار الرياض

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان صرف أكثر من 38 مليون ريال ضمن الدفعة الرابعة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار في الرياض، مبينا أن هذا المبلغ يمثل جزءا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وفق النص الآتي "تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها". وأكد البرنامج أنه بعد تحصيل الرسوم يتم تخصيص إيراداتها لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع التابعة لوزارة الإسكان، وتعمل على تنفيذها بشكل مستمر وفقا لاحتياج المشاريع السكنية، علما بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه. وفي الإطار ذاته، أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" الدورة الفوترية الرابعة للمرحلة الأولى من البرنامج في مدينة مكة المكرمة في المدة من 23 ربيع الأول 1442حتى 22 ربيع الأول 1443. يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.