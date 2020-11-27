بنك التنمية الاجتماعي: نستهدف ضخ أكثر من 8 مليارات ريال خلال العام المقبل 

قال معيض البيشي مدير عام الاستراتيجية والشركات في بنك التنمية الاجتماعية، إن بنك التنمية الاجتماعي صرف منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 9 مليار ريال للمواطنين منها 5 مليارات ريال للمنشآت الصغيرة والأعمال الحرة.

وبين البيشي خلال حفل أقامته شركة جاهز تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لدعم ومساندة الشباب السعودي ورواد الأعمال، أن البنك يستهدف ضخ أكثر من 8 مليار ريال خلال العام المقبل من خلال استراتجية البنك المعدة مسبقا.

وأوضح أن البنك يملك منتجات متنوعة تخدم جميع شرائح المجتمع من صاحب فكرة، ومنشأة ناشئة، ومنشأة قائمة، لافتا إلى أن حضور البنك تجسيد لمهمة تمكين شباب الوطن ورعاية مجتمع الأعمال في المنشآت الصغيرة والناشئة.

وأشار البيشي إلى أن البنك منذ انطلاقته قبل 50 عاما خدم أكثر من 26 ألف منشاة صغيرة وناشئة، ويعمل في هذه المنشآت أكثر من 60 ألف موظف منهم 15 ألف سعودي، كما قدم أكثر من 75 ألف فرص عمل بقيمة مالية تجاوزت 5 مليار ريال.

وخصص الاحتفال الذي رعته الهيئة لإعلان اسم الفريق الفائز في المسابقة التي أعلنتها شركة جاهز للتوصيل في وقت سابق وحظيت بمشاركة واسعة من قبل الشباب السعودي من الذكور والإناث، إذ بلغ عدد المشاركين 60 ألف متسابق تم تقسيمه إلى 11 ألف فرقة للفوز بمطعم متكامل.

من جانبه قال المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت؛ إن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة الجادة في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق الآمال والتطلعات على كافة المستويات.

وأشار إلى أن الهيئة لن تدخر جهدا في القيام بدورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت.