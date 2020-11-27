إقفال طرح نوفمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بقيمة 795 مليون ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي (سبعمائة وخمسة وتسعون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي (مائتين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي (تسعمائة واثنان وثمانون مليون وستمائة ألف ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي (خمسمائة وخمسة وتسعون مليون وسبعمائة وعشرة الآلف ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,561 مليار ريال سعودي (أربعة عشر مليار وخمسمائة وواحد وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في العام 2030 ميلادي.