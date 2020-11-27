الأسهم السعودية تقترب من مستوى 8700 بدعم الشركات القيادية .. والسيولة عند 13 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الخامسة لتغلق عند 8693 نقطة رابحة أربع نقاط بنحو 0.05 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" نصف نقطة بنحو 0.05 في المائة ليغلق عند 1160 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم صعود ثمانية قطاعات والأسهم القيادية، وسط تراجع النزعة المضاربية، حيث لم تعد الشركات تغلق عند النسبة العليا ارتفاعا، وعادت الأسهم الكبرى في تصدر الارتفاعات، وذلك بعد بيان هيئة السوق المالية حول رصدها اشتباها في مخالفات لسلوكيات السوق، أنتجت تحركات غير مبررة في أسعار بعض الأسهم، ما يزيد حذر المتعاملين من عدم الانسياق وراء موجة الارتفاعات غير المبررة في بعض الشركات، والمخاطرة في شركات مبالغ في تقييمها. السوق لا تزال تحافظ على مستوياتها فوق 8600 نقطة، إلا أن استقرارها لا يأتي بنشاط وأداء قوي يعزز من احتمالية استدامة الاستقرار، ما يبقي إمكانية تعرضها لضغوط بيعية نتيجة ضعف الأداء وتفضيل المتعاملين جني الأرباح.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8628 نقطة، وتراجع إلى 8608 نقاط فاقدا 0.92 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 8693 نقطة رابحا أربع نقاط بنحو 0.05 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بنحو 978 مليون ريال لتصل إلى 13 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 46 مليون سهم لتصل إلى 487 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 10 في المائة بنحو 57 ألف صفقة لتصل إلى 502 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 2.4 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 1.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنحو 2.4 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 2.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بقيمة 2.8 مليار ريال بنحو 22 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "سليمان الحبيب" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 115 ريالا، يليه "الإعادة السعودية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 14 ريالا، وحل ثالثا "ساسكو" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 31.35 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "شمس" بنحو 7.9 في المائة ليغلق عند 65.90 ريال، يليه "صادرات" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 99.90 ريال، وحل ثالثا "أنعام القابضة" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 171 ريالا. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 699 مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 634 مليون ريال، وحل ثالثا "الأسماك" بقيمة 429 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية